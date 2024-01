Messi va por un nuevo premio The Best en competencia con Haaland

Con 16 presencias, Messi es el jugador que más veces formó el 11 ideal que votan los propios futbolistas. /Foto: AFP.

Messi tuvo su gran debut con la camiseta de Inter Miami el 22 de julio con un gol ante Cruz Azul de México.

El astro argentino Lionel Messi competirá este lunes con el favorito noruego Erling Haaland por un nuevo premio The Best al mejor jugador 2023 de la FIFA en una ceremonia que se llevará a cabo en el auditorio Eventim Apollo de Londres, con la conducción del exjugador francés Thierry Henry.e intentará volver a levantar el trofeo que ganó en la última edición de 2022, monopolizada por los argentinos por el impacto del Mundial de Qatar.La ceremonia de este lunes comenzará a las 16.30 y será transmitida por TyC Sports, DSports, TNT Sports y por la plataforma FIFA+.tras finalizar su alianza por el Balón de Oro con la revista France Football.El capitán del seleccionado campeón del mundo se quedó con la última edición en 2022 y previamente conquistó este galardón en 2019 en Milan, Italia. Solamente se ausentó en 2018 y estuvo entre los tres mejores en las otras seis ediciones del premio.En caso de ganarlo, el jugador de Inter Miami se despegará del portugués Cristiano Ronaldo y del polaco Robert Lewandowski y quedará como el máximo ganador con tres trofeos.En esta oportunidad,El premio The Best al mejor jugador de 2023 tendrá en cuenta para la elección el período entre el 19 de diciembre de 2022, día posterior a la final de Qatar, y el 20 de agosto del año pasado.Durante ese lapso, Messi, ya como campeón del mundo, afrontó su último semestre con Paris Saint-Germain y el inicio de su camino en Inter Miami. Con el equipo parisino, conquistó la Ligue 1, aportando 16 goles e igual cantidad de asistencias.Uno de esos tantos goles le permitió llegar a los 496 y superar por uno a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de la historia de las cinco grandes ligas europeas.Después de su amarga despedida de PSG,Hasta el mencionado 20 agosto de 2023, el astro conquistó su primer título con la franquicia de Miami (la Leagues Cup) con una increíble racha diez goles consecutivos en los primeros siete partidos en su nuevo club.Estas marcas y logros del ocho veces ganador del Balón de Oro, envidiables para cualquier jugador, no alcanzarían para superar en la votación a Haaland, que a sus 23 años fue elegido finalista por primera vez y se encamina a quitarle la corona a Messi.En el equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola,El delantero, que actualmente está lesionado, fue el goleador de la Premier League con 36 tantos (récord) y el artillero de la "Champions" con 12. Esto lo llevó a ser elegido el jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA.El francés Mbappé también quedaría por debajo de Haaland ya que pese a ser campeón y goleador de la Ligue 1 con PSG, no pudo brillar en Europa, tras ser eliminado en octavos de final de la "Champions" por Bayern Múnich.Messi, no obstante, no terminaría la gala sin reconocimientos ya que tiene grandes chances de integrar el equipo del año que arman la FIFA en conjunto de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas.El capitán argentino debería quedar entre los tres mejores seleccionados en la lista de siete delanteros finalistas.Los otros seis son Karim Benzema, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Vinícius Junior.