López afirmó que hay cuestiones de la Ley "Bases" que "cómo están no pueden pasar"

Juan Manuel Lopez, diputado nacional de la CC. Foto Pablo Añeli

El diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López, consideró el proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" es una iniciativa que "cuesta abordar por la complejidad que tiene", y sostuvo que en el texto hay artículos sobre jubilaciones y retenciones que cómo están no pueden pasar"."El proyecto es muy complejo y cuesta abordarlo por ese motivo. El paquete fiscal es muy amplio y los temas como jubilaciones y retenciones, así cómo están, no pueden pasar.", afirmó López en declaraciones a Radio Continental.El legislador que integra else pronunció en favor de dar "un debate con el oficialismo, en las comisiones o en una mesa de trabajo para empezar a pulir la Ley"."Es necesario que tengamos los números sobre la economía. No podemos subir las retenciones si no sabemos de qué números partimos. Tenemos que poder debatirlo con el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una lástima que no venga al Congreso", remarcó López.Sin embargo, el legislador estimó que existen "expectativas en relación a tener una mesa de trabajo para empezar a ordenarnos, y luego mantener reuniones que hubo esta semana con legisladores de LLA"."Lo que no puede pasar en la Cámara de Diputados es que el dictamen de mayoría sea del kirchnerismo. Nosotros queremos que quede aislado.si no va terminar siendo difícil que pase la ley, pero hemos avanzado", añadió.