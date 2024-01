LLA confía en que conseguirá las adhesiones de la UCR para aprobar la Ley "Bases"

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Florencia Downes.

Foto: Cris Sille.

Foto: Eliana Obregón.

Referentes parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) se muestranen la Cámara de Diputados , y estiman que pueden sumar adhesiones de la UCR para apoyar la iniciativa si se producen algunas "modificaciones"."Sigue sin haber una persona definida como tal que esté llevando adelante las conversaciones extrapartidarias, pero haber llevado a los ministros y dar explicaciones ha sacado todas las dudas que había.", afirmó a Télam una fuente allegada al bloque de LLA.En este sentido, desde el oficialismo también aseguraron queporque el mandatario conserva "legitimidad popular".El propio Presidente repitió, lo que desde su circulo más cercano sostienen, y es que "está fuerte en las encuestas" de opinión, pese a los aumentos de precios que se verifican a diario Además, agregaron que ciertos sectores dentro del histórico partido centenarioen un rechazo al proyecto de la Ley "Bases""Se abrió (la Ley) a modificaciones y se hizo en un ámbito democrático en el cual todos pudieron preguntar", señalaron desde el espacio en referencia a los debates que esta semana se dieron sobre el proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.Después de asumir el 10 de diciembre,Para el oficialismo, la concurrencia de los ministros al plenario de comisiones de Diputados se dio en el marco de un proceso democrático que avala las reformas propuesta por el Poder Ejecutivo.Esta semana, desfilaron en diputados distintos funcionarios del gobierno , entre ellos: el ministro del Interior Guillermo Francos; el ministro de Infraestructura,; el Procurador del Tesoro de la Nación,; el secretario de Educación; de Niñez y Familia; de Industria y Desarrollo; de Finanzasy de ComercioEl diputado nacional del monobloque de Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja,, aseguró el jueves que "estaría contento" si para fines de mes se alcanza en el cuerpo la media sanción del proyecto, y estimó que la iniciativa no sufrirá "cambios que alteren su espíritu"."Me sentiría contento por la seriedad del proyecto, pero peco de conservador. Estamos a 11 de enero.", indicó Espert en declaraciones para Radio Rivadavia.Paralelamente, la aprobación del decreto de necesidad y urgencia, dictado por el Poder Ejecutivo para desregular la economía y la legislación laboral, es otro cantar en materia legislativa, y desde el espacio gobernante advirtieron que su aprobación "se va a definir en la Justicia", donde se concedieron varias medidas cautelares contra la aplicación de esta normativa.Esta semana se concretaron un total deEl 4 de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó laque ordenó la suspensión de la reforma laboral incluida en el DNU: luego hubo otros cuatro cautelares más -dictadas por tribunales de primera y segunda instancia, según cada caso- entre las que se encuentra la lograda por la Central de Trabajadores de la Argentina ().Barra presentó este viernes unLa presentación, que hasta última hora del viernes no estaba despachada en el sistema informático del Poder Judicial, fue confirmada a Télam por fuentes oficiales que aclararon que "el recurso va dirigido a la Corte, pero se presenta en la Cámara del Trabajo".El recurso elaborado por los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación tiene por objetivo llegar al máximo tribunal en busca de revertir el fallo de la cámara de apelaciones del fuero laboral que, ante una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuso la suspensión provisoria del capítulo laboral del DNU.Se trata de un recurso extraordinario para que la Cámara habilite la vía hacia la Corte; aunque, señalaron las fuentes consultadas.En este contexto, desde LLA, algunas vocesPor otra parte, sobre la denominada por la oposición "ley ómnibus" los voceros oficialista consultados por esta agencia reiteraron estarAún así, lo ideal sería que "no coincida" con la fecha del paro y movilización organizado por la CGT, que se concretará el 24 Desde el gobierno nacional, el ministro del Interior Guillermo Francos declaró esta semana que lo mejor sería que la medida de fuerza de la CGT no se produjera, pero aclaró que los integrantes de la central obrera "estaban en su derecho" de convocar a una huelga.