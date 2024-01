Quintela presentará un proyecto para crear "una moneda propia" en La Rioja

Foto: Natalia Díaz.

"Se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación" Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja,, confirmó que llegaron a un acuerdo de "recomposición salarial" con la Policía local, y afirmó que enviará una la Legislatura provincial para"Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Pidieron disculpas y acordamos una recomposición salarian en dos pagos porque no tenemos recursos", explicó Quintela en declaraciones para Radio 10.Asimismo,"Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a", indicó el mandatario.El gobernador explicó que la crisis surge luego que el presidenteasumiera y decidiera prorrogar el Presupuesto del año pasado, lo queQuintela"La moneda funciona con. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", explicó.Quintela sostuvo que"Se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación", concluyó.