Montañas, aire libre, alegría y sabor en la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Fiesta Nacional de la Fruta Fina, en El Hoyo, Chubut / Foto: Prensa.

Agenda del festival

Turistas y pobladores participaron de la exitosa apertura de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en la localidad chubutense de El Hoyo, celebración que rinde homenaje a los productores de esta comarca, y que en su apertura incluyó la bendición de los frutos, además de juegos, música y delicias patagonicas para todos los gustos.En un predio rodeado de montañas, en un atardecer rosado, miles de personas disfrutaron este viernes del inicio de esta primera jornada de la tradicional fiesta, que contó con la participación delal El Hoyo.En el marco del evento,expusieron y ofrecieron al publico suscompartieron su repertorio y ademas en el predio se destacaron los colores de un sector de juegos para niños con payasos y mucha diversión.Cabe destacar la exquisita y variada, donde por supuesto la “reina” fue lapero obviamente no falto elni laEn el inicio de este multitudinario evento se llevo a cabo la histórica ceremonia dey el, donde los vecinos de la zona exhibieron sus aptitudes, retomando con esta propuesta la impronta de las primeras ediciones del festejo.“La verdad que muy satisfechos, el marco de publico que hay para ser día viernes, es espectacular, creo que entre el sábado y el domingo vamos a superar ampliamente las expectativas, la verdad que estamos muy contentos” dijo a Télam el intendente de la localidad andina Cesar Salamín.“Hemos trabajado mucho, hemos puesto mucho esfuerzo, que es parte de la responsabilidad que asumí cuando la gente me eligió” aseveró el jefe comunal.“Este es el motor de la economía de nuestro pueblo, todo el año la gente espera esta fiesta y no podíamos no hacerla. Nosotros tenemos que hacer porque es el compromiso que asumimos con la sociedad de El Hoyo, con mi pueblo y continuaremos haciendo todos los esfuerzos para que salga de la mejor manera posible”, concluyo el intendente.Respecto a como aconteció esta primera jornada, elde El Hoyo,dijo a Télam que el predio estuvo "súper lleno, hermoso el clima, con la temperatura perfecta, muy lindo para disfrutar”.“En la primera jornada el predio estuvo colmado de gente, muchas caritas felices disfrutando, muchas fruta fina, así que aquellos que quieran participar durante las próximas jornadas sepan que van a poder disfrutar las frutas finas en todas sus formas, como fruta fresca o como tarta, torta, mermelada, helado, tenemos fruta fina para todos los gustos” resaltó González Maldonado.Por su parte el, destacó que “las fiestas populares motorizan la economía de cada uno de los pueblos de nuestra provincia”.En este sentido agrego “son eventos que reivindican nuestra cultura, nuestro arraigo, a nuestra gente y generan laburo en tiempo de crisis, como la que está atravesando la nación".Este sábado por la mañana las autoridades provinciales, vecinos, secretarios e intendente realizaran unla destacada bodega de la zona y una de las mas australes del mundo, luego la visita a un espacio depara finalizar este trayecto en elvisitando una destacada chacra de producción de fruta fina.Esta celebración, que abrió el calendario de las fcontinua con el show del padrino del evento, el reconocido artista folclórico Yoel Hernández. También se llevara a cabo el concurso de motosierras y la presentación de la legendaria banda de rock de la Comarca Andina,Durantese entregaran los premios de los concursos realizados los días anteriores, con respecto a los números musicales, se destaca la presencia de la Banda al Rojo Vivo. También habrá un gran bingo familiar.Ubicada al noroeste de la provincia de Chubut, presentándose con la presencia el imponente cerro Pirque como su guardián rocoso, la localidad patagónica de El Hoyo es un pintoresco rincón cordillerano dueño de un particular microclima que la convierte en un lugar privilegiado para la producción de la fruta fina y por ende es reconocido como su capital.