El bitcoin se desinfla luego del entusiasmo por la aprobación de los ETF

La cotización del bitcoin bajó más de 6% en las últimas 24 horas y se sitúa cerca de los US$ 42.800, luego de disiparse el apetito de los inversores por la aprobación de 10 fondos cotizados en bolsa (ETF) por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.Este sábado por la mañana el bitcoin cotizaba en alrededor de US$ 42.800, luego de haberse disparado a un pico de casi US$ 49.000 el pasado jueves, un día después de conocerse el anuncio de la SEC, la primera vez que superaba dicha cifra desde diciembre de 2021.Entre laspor la SEC se incluyen losde criptoactivos del mundo,, y empresas estadounidenses de gestión de activos digitales reconocidas mundialmente comoentre otras.que se negocian en lasy están, lo que significa que los inversores podrán comprar productos financieros sin la necesidad de adquirir la criptomoneda en sí.Esto fuepor el sector critpo porque se cree que estos instrumentos podrían potenciar el interés entre los inversores tradicionales, algunos de los cuales se mantuvieron alejados de las complejidades del bitcoin.No obstante, el entusiasmo comenzó a disiparse con el paso de los días.“Con el primer día de los ETF por detrás, parece que los mercados de criptomonedas ya están empezando a mirar hacia la próxima narrativa”, comentó Chris Newhouse, analista de la firma cripto Cumberland Labs a la agencia Bloomberg.Otro-indicaron los analistas- es por launa de las firmas que lanzó los ETF.“Parece haber un montón de ventas de Grayscale”; indicó Anthony Scaramucci, fundador de la firma SkyBridge Capital.Desde la empresa señalaron que es natural que haya cierta toma de ganancias luego del fuerte repunte que tuvo el bitcoin.Si bien no hay datos exactos, el mercado estima queque comenzaron a operar.El ETF con más inversiones, hasta este viernes, era el deseguido por los de Fidelity y iShares Trust.