Para Toniolli, muchos legisladores "tomarán una decisión en función de lo que pase en la calle"

Toniolli: "Desde el boque venimos recibiendo a los sectores afectados por estas medidas de Gobierno". / Foto: Florencia Downes

"La movilización será masiva pese a las amenazas que les hicieron a los empleados estatales y a las multas que quieren aplicarles a los sindicatos"

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UxP-Santa Fe) estimó este sábado que los legisladores que aún no se han expresado en el Congreso respecto de la derogación Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley de "Bases" tomarán una decisión "en función de lo que pase en la calle", en referencia a la convocatoria al paro general para el próximo 24 de la CGT., señaló Toniolli en declaraciones a Radio 10.El diputado enumeró que "hay 109-110 diputados en la Cámara baja que están dispuestos a derogar el DNU, pero recordó que son necesarias 129 voluntades para dejar sin efecto esa norma a través de la vía parlamentaria."El decreto hoy rige parcialmente. No obstante, pasados 10 días de ser tratado en la comisión bicameral, el pleno de la cámara puede tratarlo y definir. Nosotros intentaremos rechazarlo, pero hay que conseguir el número que resta", señaló."Creo que en este contexto, la movilización será masiva pese a las amenazas que les hicieron a los empleados estatales y a las multas que quieren aplicarles a los sindicatos por el costo de los operativos", apuntó el legislador.Esta semana, el proyecto de ley "Bases" fue analizado en un plenario de las las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y las discusiones se reanudarán el próximo lunes."Desde el boque, que no pueden estar sospechados de tener alguna cercanía con el peronismo, pero se dan cuenta que tanto el DNU como la ley ómnibus" son normas que están en favor de los poderes concentrados de la economía. Acá hablamos de perdedores y ganadores", subrayó.En relación a las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos , quien aseguró que existe disposición de parte del oficialismo de realizar algunos cambios en la redacción del proyecto, Toniolli estimó que esos dichos revelan la existencia de una estrategia de "prueba y error" por parte del oficialismo."Especulan todo el tiempo en relación a cuáles son los artículos que pueden pasar o no. UxP no entra en ese tipo de negociación. Todo el paquete tiene una intencionalidad muy clara que va en contra de los argentinos", afirmó.Finalmente expresó: "y en el proyecto de la ley hay artículos de delegación de poder Legislativo al Ejecutivo que implican un riesgo enorme, sobre todo en las áreas de seguridad y defensa".