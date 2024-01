Alertas de nivel amarillo por tormentas en cinco provincias

Alertas por tormentas para sectores de Mendoza, San Luis, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

Alertas por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores de Mendoza, San Luis, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, a la vez que rigen otros por viento Zonda para Mendoza y vientos para Neuquén, Chubut, Río Negro, noroeste de Santa Cruz y la costa sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.Bajose encuentra la, a excepción del norte y sur, en localidades como General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, zona serrana de Benito Juárez, de Lobería, de Necochea y de Tandil.El alerta también se extendía al sur de, en Juárez Celman, zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.También habrá tormentas en gran parte de la provincia de; en el norte de, en localidades como Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel; y el noreste de"Las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el organismo.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo meteorológico.Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.El sureste mendocino tiene previsto un alerta amarillo poren la zona baja de, lo que implicará vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y, pudiendo ser superados en forma local.Según informó el SMN, "dicho fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja".Otras provincias con alerta amarillo por vientos son, a excepción del oeste y este;; noroeste de, en localidades como en las Cordilleras de Lago Buenos Aires y de Río Chico.Las áreas serás tendrán vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100. Las intensidades más fuertes se prevén sobre el sur y oeste dey la zona costera sur de esa provincia, Güer Aike.El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora y, y aclaró que las velocidades más fuertes se prevén sobre el sur y oeste de Santa Cruz, por lo que el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", indicó el SMN.