Abogados porteños cuestionaron los divorcios administrativos y las sucesiones notariales

Ricardo Gil Lavedra. Foto: archivo.

El presidente del, consideró que el Congreso "no debe sancionar ni las sucesiones notariales, ni los divorcios administrativos ni las modificaciones a la ley de aranceles", al cuestionar artículos del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que involucran a su actividad y pueden afectar sus honorarios.Gil Lavedra y el presidente de la, fueron recibidos por los titulares de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF) para dialogar sobre los puntos de la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que involucran a su actividad., y la secretaria parlamentaria de la bancada radical, Soledad Carrizo.Gil Lavedra sostuvo que "el Congreso no debe sancionar ni las sucesiones notariales, ni los divorcios administrativos, ni las modificaciones a la ley de aranceles", y agregó que "es imprescindible la presencia del juez en todos los actos que establezcan derechos".Sobre los divorcios administrativos, el excamarista especificó que la norma le parece "una verdadera improvisación" y explicó que "no atiende a que los divorcios son integrales, y eso es lo que establece la propia ley, que junto con la propuesta de divorcio haya un convenio que regule alimentos, hijos, etcétera"."Los divorcios administrativos lo que acarrean -en este caso- es que dejan en indefensión a la parte más débil, que puede verse presionada para aceptar acordar sin la presencia de un abogado", alertó.