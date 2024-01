Revocan el arresto domiciliario y ordenan la inmediata detención del futbolista Oscar Junior Benítez

Foto: Daniel Dabove (archivo).

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El hecho

La Justicia de Lomas de Zamora revocó el arresto domiciliario de Oscar Junior Benítez y ordenó su inmediata detención como acusadoquien lo había denunciado, informaron fuentes judiciales.La medida, tras el pedido realizado por la familia de la víctima, Anabelia Ayala (29), y la fiscal de la causa Marcela Dimundo.Voceros judiciales informaron a Télam que el magistrado libró un oficio a la comisaría 2da. de Esteban Echeverría para que Benítez sea alojado en esa seccional, al tiempo que pidió que se solicite cupo en la Alcaidía Departamental para su posterior traslado.Más temprano, la fiscal Dimundo, quien tiene a su cargo la causa por las presuntas amenazas del futbolista a su exsuegro y por la violencia en su contra denunciada por Anabella, había solicitado la detención de Benítez por haber incumplido el arresto domiciliario en al menos dos oportunidades, de acuerdo al testimonio de testigos, los días 29 y 30 de diciembre últimos., sostuvo la fiscal.El pedido de revocatoria del arresto domiciliario del futbolista también fue presentado por el abogado de la familia de la joven, Rodrigo Tripolone, luego de que el padre de la víctima denunció que el 30 de diciembre Benítez fue a su casa a ver a su hija a bordo de una camioneta negra, que quedó filmada detenida frente al domicilio familiar.En tanto,Por otro lado, el martes pasado, Juan Carlos Ayala (52), padre de Anabelia, se presentó a declarar ante el fiscal Juan Manuel Baloira, quien lleva adelante la investigación por la muerte de la joven.Al respecto, fuentes judiciales señalaron a Télam que el hombre le aseguró que el exjugador de Boca Juniors había amenazado a su hija con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.Sobre ello, agregó que Benítez controló, mediante una videollamada en tiempo real, que la mujer se quitara la vida.Por este motivo, la familia Ayala presentó ante las autoridades judiciales la tablet que utilizaba Anabelia para comunicarse cotidianamente con el futbolista y un teléfono celular que la mujer escondía en su baño, los cuales serán peritados en los próximos días.Por otro lado, los voceros confirmaron que Benítez está acusado de cuatro hechos de amenazas contra la familia de su expareja y que la fiscalía estipuló, junto a la defensa del futbolista, que sea condenado a cuatro años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado.Ahora, resta conocer si el recurso judicial es homologado por el mismo Juez Barreiro que hoy ordenó su detención.Como consecuencia a esta resolución, el letrado Tripolone manifestó a Télam su disconformidad con el acuerdo y adelantó que pedirá que la causa se eleve a juicio oral.Sin embargo,La muerte de Anabelia (29) fue descubierta en la mañana del 1 de enero, cuando sus familiares la encontraron sin signos vitales en su habitación.Según contó a esta agencia su padre, la joven había pasado la noche del 30 de diciembre con Benítez, sobre quien pesaba una restricción perimetral de 300 metros en su contra por una serie de denuncias por amenazas y violencia de género.En diálogo con Télam, Juan Carlos Ayala reveló que, tras el fallecimiento de su hija, recibió un audio de familiares de Benítez, en el que indicaban que el exjugador de Boca mantenía una videollamada mientras Anabelia se quitaba la vida.En dicho audio, al que tuvo acceso Télam, se escucha la voz de una mujer que dice: "Nosotros no llegamos a brindar. No brindamos porque ella tenía una aplicación por la que Junior estaba viendo cómo la piba se colgaba."Al respecto,Los episodios comenzaron a ocurrir el 17 de enero de 2021, cuando, de acuerdo a la acusación, el imputado amenazó con un arma de fuego a su exsuegro y prendió fuego algunas pertenencias de su expareja.El segundo hecho fue el 16 de enero de 2021 cuando "en un contexto de violencia de género" destruyó la "totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello".En tanto, el 28 de febrero del 2022, según la fiscalía,Finalmente, el 18 de marzo de 2022, Junior volvió a incumplir la perimetral y amenazó con un cuchillo a su exnovia para que le abriera la puerta de su casa, pero como ella se negó él le dañó las cuatro llantas del auto del exsuegro.