Valdés reclamó que "aparezcan los padres de la criatura" del DNU y el proyecto de ley "Bases"

Diputado Eduardo Valdes. foto Maximiliano Luna

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, reclamó que el ministro de Economía, Luis Caputo y el economista Federico Sturzzeneger comparezcan ante el Congreso de la Nación, en el marco el tratamiento del DNU y la Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsada por el Gobierno nacional, y advirtió "hasta ahora no hay ni un solo jurista o constitucionalista que diga que estas normas están acorde a derecho"."Que nos traigan a los padres de la criatura, que no vinieron, Caputo, Sturzenegger. Es muy notorio que los que vinieron no redactaron los proyectos, ni siquiera piensan así", sostuvo el legislador, quien consideró queValdés advirtió, en diálogo con Radio Provincia, que "el DNU no pasa por ninguna comisión bicameral y para mí tampoco se va a aprobar la Ley ómnibus, es más probable que pasen dictámenes en contra", y en tono irónico apuntó al respecto "que vengan los funcionarios que ellos quieran a las comisiones que ellos quieran. Se van a llevar una sorpresa".En ese marco, dijo que "Por otro lado, como exembajador en el Vaticano, opinó que "lo mejor que le puede pasar al país es que venga el Papa".Y remarcó que ", que predica contra la cultura del descarte de los viejos y los jóvenes, plantea mirar a los más humildes y vulnerables. Es importante que lo escuche".