Encuentran dos pintadas en edificios públicos con amenazas al gobernador Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe / Foto: Pepe Mateos.

#AHORA

En el Centro de salud en Teniente Agneta al 1400 de Rosario apareció una segunda amenaza al gobernador @maxipullaro. Se quedaron sin pintura y finalizaron con una llave y una birome. El aerosol quedó tirado en la puerta, la PDI lo llevó para peritar pic.twitter.com/C66c6TWPmc — Conclusión (@ConclusionRos) January 12, 2024

Antecedentes

Dos pintadas con amenazas dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fueron descubiertas este viernes en una escuela y un centro de salud público de la zona oeste de la ciudad de Rosario, informaron fuentes policiales.En ambos casos, las pintadas fueron realizadas con un aerosol color rosa y el mismo texto: “Pullaro narco, con los presos no se jode”, precisaron los informantes.Las pintadas se inscriben en unaUna de las pintadas fue descubierta en la”, situada en Rouillón y White, por su director.“No sé si lo hicieron anoche o cuándo fue, pero seguro que fue en estos días porque a principios de semana no estaba”, afirmó el directivo, de nombre Juan Carlos, a un canal televisivo local.Además, dijo que “la sorpresa es que hayan usado la vereda de nuestra escuela para dar un mensaje”, aunque existen antecedentes de notas dejadas en establecimientos educativos y hasta balaceras a las fachadas como mensajes mafiosos.pasadotras tirotearse con la policía y uEl fiscal del caso, Franco Carbone, dijo que la principal hipótesis de la investigación es que, idéntica a la de la escuela en su contenido, apareció este viernes ubicado enSegún fuentes policiales, el texto escrito es el mismo y sus autores utilizaron un aerosol idéntico o muy parece, de color rosa.En ese caso, la pintada se hizo sobre una pared lateral de ingreso al centro de salud público.Los investigadores no descartan que hayan sido las mismas personas quienes efectuaron las dos pintadas, aunque esEl lunes pasado el propio gobernador reveló durante un acto en el Registro Civil de Rosario que minutos antes se había encontradoen lacontó que había decidido sacar a su familia de la ciudad de Rosario como medida preventiva por las amenazas recibidas.En lainiciada el 10 de diciembre pasado, se registraron tres balaceras a una escuela, un hospital y el cajero automático de la sede un banco privado en Rosario.En dos de esos sitios, los autores dejaron tambiénfirmados por presuntos presos.Tanto el Gobierno como el fiscal que investiga esos hechos, Carbone, afirmaron quea la decisión oficial de alojar a losy separados del resto de la población carcelaria, y con restricciones en sus condiciones de detención.