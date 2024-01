Argentina, con lista confirmada con un regreso de experiencia en el staff técnico

Prigioni estará ausente en esta ventana y Hernán Mandole será el entrenador principal | Foto Emilio Rapetti

LOS CAMBIOS EN EL STAFF TÉCNICO Y EL REGRESO DE CASALÁNGUIDA

Prigioni convocó a Caslánguida, tras 8 años de ausencia, para que sea asistente de la Argentina

Campazzo lidera a un equipo que debutará en Mar del Plata

LOS 12 CONVOCADOS

Argentina quiere revalidar el título de la Americup obtenido en Brasil | Foto: FIBA Americas

🇦🇷 Argentina tiene plantel y cuerpo técnico confirmado para la primera ventana clasificatoria a la @AmeriCup 2025



📝 Con Mandole como entrenador y el regreso de Casalánguida al staff, se definieron los 12 convocados para los partidos de febrero.



🔗 https://t.co/XI9wfUuChs pic.twitter.com/TT47sHJj5s — Argentina Básquet (@cabboficial) January 12, 2024

La Selección mayor masculina de básquet ya tiene a los 12 jugadores para los compromisos ante Chile, los cuales se llevarán a cabo el próximo 22 de febrero en Mar del Plata y 25 en la capital trasandina, en lo que será el comienzo de la defensa del título, tras la consagración en la AmeriCup 2022 disputada en Recife, Brasil.En esta doble fecha quien será el entrenador principal será Herman Mandole, luego que de que Jefe de Staff, Pablo Prigioni, tenga la imposibilidad de viajar a Sudamérica por su trabajo en los Minnesota Timberwolves de la NBA.", indicó la Confederación Argentina de Básquet en su web.Prigioni se refirió al trabajo de Mandole y ponderó su labor en lo que va de su vínculo con la CAB.“Creo que Herman es el que mejor puede darle continuidad a la preparación que comenzamos hace unos meses. Tiene todo el conocimiento necesario para poder ejecutarlo de la mejor manera”, señaló el entrenador a Prensa CAB.Esta ventana marcará elcomo entrenador asistente.El oriundo de Comodoro Rivadavia vuelve al cuerpo técnico del seleccionado nacional tras su último paso como asistente del equipo mayor que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, bajo el comando de Sergio Hernández.“Nico Casalánguida estará enfocado en la defensa, como asistente principal en este aspecto del juego", aseguró Prigioni."Tiene mucha experiencia para complementar nuestro staff, estuvo en muchos torneos de primer nivel con la Selección Argentina y un gran conocimiento de los jugadores de nuestro continente, algo que es muy importante para estas ventanas”, agregó el entrenador que jugó en Real Madrid de España, Nueva York de la NBA.Mauro Polla, entrenador de la Selección U19 que finalizó en el quinto puesto en la Copa del Mundo 2023, y Guido Fabbris completan el staff de asistentes.Sobre estos dos últimos entrenadores, profundizó Prigioni: “Guido Fabbris estará enfocado en el seguimiento del desarrollo de nuestros jugadores, además de colaborar con Nico (Casalánguida) en la parte defensiva. Mauro Polla lo hizo muy bien con las selecciones formativas y es una buena oportunidad para que vea de cerca cómo trabajamos con la mayor para poder trasladar estos conceptos y dinámicas en las inferiores. Esto creo que va a ayudar a que los jóvenes que se integren al equipo tengan una transición más fácil”.La lista de 12 jugadores elegidos tiene como sello distintivo la presencia de muchos jóvenes, los cuales siguen sumando entrenamientos y partidos con la camiseta de la Selección Mayor. Tal es el caso de Juan Bocca y Lucas Giovannetti, integrantes del seleccionado U19 que terminó en el Quinto lugar de la Copa del Mundo 2023 y campeones Panamericanos con la Selección mayor en Santiago 2023. También de Leandro Bolmaro, Juan Ignacio Marcos, Juan Fernández, Gonzalo Bressán y Gonzalo Corbalán.Acerca de esta convocatoria, Prigioni explicó: “El objetivo es seguir mirando al futuro. Si bien tenemos por delante esta clasificación a la AmeriCup del año que viene, estamos enfocados en el largo plazo pensando en las Eliminatorias y el Mundial 2027. Para esa época, estos jóvenes serán opciones interesantes para el primer equipo y esta es una buena oportunidad de que tengan roce con los mayores”.“Juani Marcos y Gonza Corbalán lo están haciendo muy bien en España. Lea Bolmaro no solo es presente si no también futuro del equipo y estamos muy contentos por su vuelta. También es esta una gran oportunidad para que vuelva Marcos Delía, quien siempre tiene un compromiso muy grande con la Selección”, añadió el Head Coach.La conducción y el talento de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, junto a la experiencia de Marcos Delía, Nicolás Brussino y Lucio Redivo se destacan también en esta primera convocatoria oficial del 2024.● Bocca, Juan - Monbus Obradoiro, España● Bolmaro, Leandro - Bayern Munich, Alemania● Bressan, Gonzalo - Castelló, España● Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España● Campazzo, Facundo - Real Madrid, España● Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos, España● Deck, Gabriel - Real Madrid, España● Delía, Marcos - APU Udinese, Italia● Fernández, Juan - Breogán, España● Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes, España● Marcos, Juan Ignacio - Girona, España● Redivo, Lucio - UEB Cividale, ItaliaRumbo a la AmeriCup 2025Argentina integra el Grupo A junto a Chile, Colombia y Venezuela. El Clasificatorio tiene su segunda ventana estipulada para noviembre (viernes 22 vs Venezuela y lunes 25 vs Colombia) donde la Selección será local. En tanto en febrero 2025, en condición de visitante, se cerrará el grupo enfrentando el jueves 20 a Venezuela y el domingo 23 a Colombia.Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.● Jueves 22 de febrero vs Chile - 21:40hs – Polideportivo Islas Malvinas - Argentina● Domingo 25 de febrero vs Chile – 21:20hs - Coliseo Municipal de Valdivia – Chile● Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – A confirmar – Argentina● Lunes 25 de noviembre vs Colombia – A confirmar – Argentina● Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela● Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia