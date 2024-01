Empresarios anunciaron un 70% menos de circulación de colectivos en la capital

Foto: Prensa

El Municipio de SMT advirtió a empresarios del transporte público de pasajeros que, de incumplir servicios en la capital tucumana, aplicará multas con valores de entre 2000 a 100.000 boletos.



ℹ️Info:https://t.co/oqTS4EGMLE — Municipalidad SMT (@MuniSMTucuman) January 11, 2024

Lainformó que desde circulará un 70% menos de líneas urbanas de transporte público de pasajeros en la capital tucumana, debido a la crisis económica.La medida empresarial, que comenzó a regir a partir de las 0 de y se extenderá por tiempo indeterminado, contempla prestar el servicio bajo la modalidad de emergencia“El servicio ya presentaba una disminución del 30% debido a la finalización de las clases, sin embargo ahora será del 70%, lo que implica además de una menor circulación de los recorridos, habrá una suspensión de choferes”, indicaron a los medios locales los empresarios.El presidente de la Aetat, Jorge Berreta, sostuvo que no es suficiente con los aportes nacionales y provinciales para cubrir los costos, por lo que los municipios deben aportar también."La municipalidad está adeudando recursos al Fondo de Transporte, son $70 millones que debe al sistema, de los cuales $40 millones corresponden a Metropolitana SA. Son recargas virtuales que nunca depositaron", indicó.Desde la Aetat, explicaron que la medida no tendrá un efecto uniforme, sino que dependerá de la frecuencia con la que circulen habitualmente los colectivos de cada línea.En tanto, no modificarán el horario de inicio, que es a la 5.15, ni de finalización de los recorridos, a las 0.30, precisaron.El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, se refirió al anuncio de la Aetat y fue contundente al afirmar: “No lo permitimos, no lo avalamos”., indicó Nieva.El funcionario municipal señaló que se realizarán "exhaustivamente los controles correspondientes, y en caso de constatarse una reducción en los recorridos, se aplicarán las sanciones previstas en la normativa”.“Es preocupante que se tome esta decisión unilateralmente por parte de los empresarios propietarios de estas 14 líneas que prestan el servicio de la capital provincial”, consideró.En tanto, ense cumplía el segundo día de paro de colectivos de las líneas urbanas por la falta de pago de sueldos que se hacía sentir en la capital de la provincia.“Vamos a continuar con la retención de tareas, porque no se cumplió el pago. Seguiremos así hasta que nos depositen lo que nos deben”, señaló a Télam el titular de la seccional local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Eduardo Palma.