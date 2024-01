Economistas analizan el modelo Milei, la inflación y su impacto en los ingresos

Foto: Alejandro Santa Cruz

Diversos economistas coincidieron este viernes en que, tras el 25,5% de inflación de diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y consideran clave que el Gobierno genere señales no sólo en el plano fiscal sino también en presentar un plan de estabilización.Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informara una suba del 25,5% mensual en diciembre y de 211,4% a lo largo de 2023 –el más alto desde 1990-, el vocero presidencial,, destacó este viernes que el Gobierno logró “evitar una hiperinflación”.Al respecto, el economista jefe de la consultora Econviews,, consideró que lo que hace el Gobierno es“Lo que (el presidente, Javier) Milei está haciendo bien es, a mi modo de ver, no hacer lo que hizo (el expresidente, Mauricio) Macri mal de generar unas expectativas desmedidas y hacerle pensar a la población que a los dos o tres meses las cosas iban a ir bárbaro. El número de 25% es el número que la mayoría de los economistas teníamos”, afirmó el analista en diálogo con radio Urbana Play.En cuanto a los próximos meses, indicó quey que, entre los más optimistas, “podría arrancar con un 1”.Va a ser la primera medida para entender si el plan de Milei está funcionando”, opinó.En cuanto a los salarios, señaló que, de la mano de un plan de estabilización, “Milei en algún momento tiene que sentar a todos sobre la mesa y”.“Quizás éste no era el momento porque había que sincerar un montón de precios.”, añadió.Señaló, en ese sentido, que, pero que se están creando “las condiciones necesarias para que en algún momento lo haya”, creando credibilidad, alineando precios relativos y yendo hacía un déficit cero.Borenstein, al igual que otros economistas, mostró sus dudas respecto de lo que sucederá con el tipo de cambio.“Muchos creemos que al 2% actual al que se movió el dólar en diciembre y se va a mover en enero, tal vez haya que acelerarlo un poco en febrero. Yoporque eso sería un nuevo cimbronazo inflacionario e implicaría volver a empezar”, evaluó, y consideró que dicha aceleración del tipo de cambio es necesaria para “preservar la competitividad cambiaria”, clave para que el sector agropecuario liquide cosecha.En tanto, el economista jefe de la consultora FIEL,, responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández de los actuales niveles inflacionarios.“L. Sabíamos que la inflación iba a ser alta en diciembre”, afirmó a Radio La Red y señaló, en ese sentido, que “no se le puede pedir al kirchnerismo sensatez en materia inflacionaria”.Para Artana, bajar la inflación requiereal igual que “las distorsiones de precios relativos”, pero que éstas no se tratan de condiciones suficientes.Al igual que Borenstein, manifestó que es necesario un“Eso no está todavía y no sabemos cómo lo piensa resolver el presidente con su gabinete.Creo que esa discusión va a estar cuando pase el tema del aumento de tarifas”, indicó.Artana estimó que “si se hace todo bien”, la inflación debería serEl analista económico y director de Focus Market,, indicó a Télam que la inflación de diciembre es fruto del fin de “muchos precios regulados, incluso en consumo masivo”, al igual de la devaluación.No sólo se emitió previo al 10 de diciembre para financiar el déficit fiscal, sino que además aumentó la circulación del peso a punto tal que los argentinos se sobrestockearon”, explayó.En tanto, el economistaindicó a esta agencia que los preciosen los próximos meses, pues aún hay retraso de precios en “comunicación, bienes durables y electricidad”.“Las causas son esencialmente las políticas de este gobierno que, pensando que después la inflación iba a bajar. Devaluación, suba de tarifas, liberalización de mercados como el de prepagas y alquileres desatan factores de inestabilidad presentes y a futuro”, comentó, y advirtió que dicha liberalización “puede llevar a la hiperinflación tan temida por el Gobierno”.Al analizar los números de diciembre, el director de la consultora OJF & Asociados,, indicó que en las primeras tres semanas de diciembre “uno podía pensar que se iba a 30% si seguía la misma tendencia”, pero que en la última semana de ese mes los preciosCoincidió en que“La pregunta está en el tipo de cambio. Si se lleva a $ 800 y después se devalúa a 2% mensual, se empieza a atrasar. En algún momento habrá que corregirlo o salir del cepo”, señaló Spotorno a Radio Rivadavia.Para el analista, si el programa fiscal y monetario “empieza a funcionar correctamente”, corrigendo cuentas públicas y dejando de emitir dinero, “indefectiblemente va a bajar la inflación, subir los bonos y que haya inversión”.“El programa tiene todo el sentido del mundo. El tema es cuánto de eso se va a ejecutar y cuán rápido”, concluyó.Por último, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI),evaluó el dato inflacionario como un“Creo que enero también va a ser muy difícil como resultado de la eliminación de subsidios. Me parece quesiempre que no haya un desbarajuste en el campo”, opinó en diálogo con Radio 2 de Rosario.