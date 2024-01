Martín Menem afirmó que hay consenso para aprobar el proyecto de la ley "Bases"

Foto: Daniel Dabove

Foto: Florencia Downes.

Foto: Alejandro Santa Cruz

Según reconoció Menem, en el marco del debate de los últimos días, "se han dicho barbaridades" que incluso le generaron a él incomodidad, pero dejó claro que están "todos tratando de sacar esto adelante" y "no" le da "importancia a ese folklore".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que "hay un consenso generalizado" en la necesidad de aprobar la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", y no descartó la posibilidad de "acelerar" el debate para sancionar la iniciativa en el recinto antes del 25 de enero, al afirmar que "la idea es dictaminar y aprobar lo antes posible", luego de una semana en la cual comenzaron a discutirse los aspectos principales aspectos de esa norma en un plenario de comisiones del cuerpo, al cual asistieron funcionarios del Ejecutivo.En declaraciones a Radio Mitre, Menem confirmó quecon el testimonio de "algunas empresas, organizaciones y ONG o personas que quieran aportar algo, para hacer sugerencias, como dice el presidente (Javier Milei) para ver si hay alguna posibilidad de mejorar aún más el proyecto".De esta manera, el presidente de la cámara baja hizo referencia ade la ley enviada por el Poder Ejecutivo, con la presencia de entidades y organizaciones.Se trata de una, en la cual se dieron tres reuniones plenarias, en las que participaron ministros y funcionarios de diferentes áreas del Gobierno nacional.El debate se concretó a lo largo de tres extensas jornadas, en el marco de las comisiones de, a cargo del diputado de LLA,, que preside el legislador libertadioy de, encabezada por(Avanza Libertad).Tras esos plenarios,de la sociedad civil para que expongan sus dudas en torno a la ley a partir del lunes.En medio de las disertaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los principales referentes de los bloques continuaron las negociaciones en torno a los puntos del proyecto que presentan cuestionamientos, sobre todo los referidos a retenciones a las exportaciones y a aquellos que puedan afectar a los jubilados.La mayoría de los representantes de los bloques, entre ellos los de LLA y los de la oposición -excepto Unión por la Patria y la Izquierda- coincide en queEn ese sentido, el titular de la Cámara baja sostuvo que tras las audiencias del lunes, "empezaremos a trabajar en el dictamen para llevar el proyecto al recinto lo antes posible"., aseveró Menem.En esa línea, el dirigente riojano consideró que el oficialismoel debate, al afirmar que en las próximas horas "decidiremos el curso de acción, pero la idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible" el proyecto de ley "Bases""No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco", enfatizó Menem respecto a lapara avanzar en el debate del proyecto de Ley.En ese sentido, Menem justificó esa urgencia, al sostener que "hay un consenso generalizado en que necesitamos esta norma" porque "hace 100 años que el país está cada vez peor".indicó."Hay una conciencia importante de que tenemos que terminar con eso, más allá que somos 38 diputados", afirmó el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, al destacar la "voluntad" de algunos sectores de la oposición que pretenden acompañar el proyecto, como el radicalismo o el PRO que, dijo "ha hecho una tarea titánica".Respecto a la posibilidad de impulsar medidas más duras en el caso de que el oficialismo no logre aprobar la ley, como lo sugirió días atrás el ministro de Economía,, Menem consideró que esas expresionesPara el titular de la Cámara de diputados, "hay un consenso absoluto desde el Poder Ejecutivo en que está decidido a terminar con la inflación, a no financiar más el gasto con emisión. Hay que llegar al equilibrio fiscal y estas medidas van a ayudar a llegar al equilibrio fiscal y a agilizar la economía""Si no lo podemos conseguir a través de la ley, se va a poner más duro porque la Argentina está trabada., por eso las palabras tan acertada del ministro", sostuvo Menem.Afirmó que "al capital hay que seducirlo, no combatirlo", y agregó en referencia a esa premisa incluida en la marcha peronista:Menem rechazó además los cuestionamientos al presidente Javier Milei, al recordar que lleva sólo un mes de gestión al frente del Gobierno y dijo que "las personas que se oponen no están a favor de los argentinos de bien y no representan a la mayoría", al sostener queEn ese sentido, comentó que, al asumir encontró en el cuerpo que conduce "gastos absolutamente inconducentes en una Cámara que tiene el objetivo de sancionar leyes y precisó queaunque dijo que "la premisa fue cuidar a quiénes trabajan".Finalmente y respecto a la próxima sesión, que será su primer plenario como presidente de la Cámara, Menem dijo:"Será un debate largo, va a haber mucho café, pero uno se entera de un montón de maniobras y hay que estar muy atento. Lo que nunca vi es tanta presencia en los medios y en las redes para analizar cómo sale la Ley. Lo que está pendiente es la Argentina. Ojalá el debate sea tranquilo", enfatizó Menem, al sostener que las medidas impulsadas "van en la dirección que quiere el Presidente, que fue votado por más del 56%".