Messi pone en marcha un año lleno de desafíos

Foto: Maximiliano Luna.

Con la agenda llena: Seis amistosos en cinco países

Foto: X @CONMEBOL.

El astro argentinoiniciará este sábado su preparación conde cara a su primera temporada completa en la franquicia de la Major League Soccer (MLS) y con lacomo objetivo principal en 2024.El capitán del campeón mundial en Qatar 2022 está citado para el sábado a las 11:30 de Argentina en el Florida Blue Training Center para la primera práctica con el plantel de Gerardo Martino , que este año tendrá como desafíos la conquista de la MLS, la Concachampions y la Leagues Cup.Messi volvió a Miami el pasado 7 de enero luego de pasar las vacaciones y las fiestas de fin de año en su casa de Funes y el mismo día se presentó en las instalaciones del club de la Florida para los exámenes médicos.En el primer día de pretemporada, Messi se reencontrará con su amigo y antiguo socio en Barcelona de España, el uruguayo Luis Suárez , quien será presentado oficialmente después de la práctica en conferencia de prensa.El goleador "charrúa" se suma al grupo de los ex Barcelona que completan el lateral izquierdoy el mediocampista. A sus 37 años, el "Pistolero" viene de ser una de las grandes figuras del Gremio de Porto Alegre, subcampeón de la Serie A de Brasil, con 27 goles y 19 asistencias en 53 encuentros disputados el año pasado.En el plantel del "Tata" Martino también estarán los juveniles, quien después de entrenarse con el seleccionado Sub 23 finalmente quedó afuera del torneo Preolímpico de Venezuela.Inter Miami comenzará el año con una ajetreada agenda de seis partidos amistosos en cinco países, lo que demandará viajes porDespués de una semana de entrenamientos en Miami, "Las Garzas" comenzarán su recorrido por la ciudad de San Salvador en Centroamérica para un amistoso con el seleccionado local, que se disputará el viernes 19 en el estadio Cuscatlán.Tres días más tarde, el plantel de Inter Miami regresará a Estados Unidos y se probará ante el FC Dallas en el Cotton Bowl Stadium, un imponente escenario con capacidad para 92.000 espectadores.Posteriormente, la franquicia de Miami iniciará una larga gira por Asia, cuya primera estación será enpara enfrentar al Al Hilal de Neymar -ausente por lesión- el lunes 29 de enero y el 1 de febrero al Al-Nasrr deEl astro argentino y el portugués reeditarán los viejos cruces en el clásico del fútbol español, uno como futbolista de Barcelona y el otro con la camiseta de Real Madrid, en lo que probablemente sea el último choque entre ambos por la Riyadh Season Cup en el Kingdom Arena.Finalizada la estadía en Arabia Saudita, Inter Miami volará a Hong Kong para jugar el 4 de febrero contra un equipo integrado por las estrellas de la liga local y tres días después viajará a Japón, donde agendó un amistoso con Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y ex compañero de Leo en Barcelona.La pretemporada terminará en casa, el 15 de febrero, cuando Inter Miami enfrente aen el DRV PNK Stadium, en un partido sin dudas especial para Messi y Martino.El 10 de la Selección Argentina nunca jugó contra el club de sus amores, mientras que el "Tata" lo enfrentó como DT de Colón de Santa Fe en 2005.Finalmente, el 21 de febrero comenzará la temporada oficial con el inicio de la MLS y "Las Garzas" tendrán a cargo el juego inaugural ante Real Salt Lake, de local.La organización de la liga estadounidense solo programó ese partido separado del resto para que todos los abonados a la plataforma Apple TV se enfoquen en el debut de Messi y compañía.El 7 de marzo será el turno para la presentación en la Liga de Campeones de la Concacaf y una semana después Messi afrontará la primera fecha FIFA del año con el seleccionado argentino, que iniciará así su preparación para la