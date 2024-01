Moyano afirmó que "la CGT es el único muro de contención de los trabajadores"

Palazzo afirmó que Bullrich busca "amedrentar"

El diputado nacional de Unión Por la Patria (UxP) y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró este viernes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca "amedrentar" a la gente a través de la intimación que el Gobierno formuló a las organizaciones gremiales para que paguen el costo de los operativos policiales desplegados en las protestas, y consideró que el objetivo de esa medida es "evitar" la movilización y paro que la central obrera realizará el próximo 24 de enero.



"No es la primera vez que (Patricia Bullrich) lo hace, en 2019 también nos inició una causa judicial por un paro y movilización. Tiene como fin amedrentar para que no pase lo que va a pasar, que es que el 24 la gente se va a volcar a la calle por tres cosas: las medidas económicas de (el ministro de Economía Luis) Caputo, el DNU y la ley que han enviado al Congreso que es un mamarracho", advirtió Palazzo en declaraciones para Radio 10.



En esta línea, el sindicalista sostuvo que "esto no es un plan de gobierno" sino "un plan de negocios dónde cada articulo y capítulo fue dictado en favor de los grandes sectores económicos".



"No vinieron a explicar porque hay tal necesidad y urgencia (a las Comisiones del Congreso) ni el responsable máximo de ese decreto que es (el exfuncionario) Federico Sturzenegger, ni el responsable de Economía que es Caputo, ni el jefe de gabinete Nicolás Posse", señaló Palazzo.



Sobre el debate en comisiones, Palazzo explicó que "no conocen la ley" y en el proyecto de ley se modifican artículos de leyes que "no existen".



"Pretender privatizar 41 empresas del estado de las cuales han generado rentabilidad, son empresas estratégicas como lo es YPF, uno llega a la conclusión del que el contenido es muy grave".



Palazzo le pidió a la Justicia que "mire" tanto el decreto como la ley porque "si lo habilita va a habilitar que cada 4 años un presidente pueda cambiar el régimen jurídico por decreto en la argentina".



"Declararon tantas emergencias, si está tan grave todo deberías haber declarado la emergencia alimentaria o la emergencia de vivienda".



Por último, el dirigente gremial se refirió a la propuesta del Ejecutivo de privatizar el Banco Nación y señaló que es un banco que no solo "ha servido para ayudar en momentos difíciles a la producción y a las pymes", sino que "generó una rentabilidad abultada".



"En todas las sucursales del país del banco nación se están haciendo asambleas, cada vez se suma mas gente de la sociedad civil. Es un banco que maneja el 20% de los depósitos de la Argentina", señaló.