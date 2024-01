Controlaron un incendio en la fábrica de chocolates Felfort en Almagro

Foto: captura video

Ahora. Gascón y Díaz Vélez. Incendio en fábrica de chocolates Felfort. Fuego en el conducto evacuador de gases, dominado por Bomberos de la Ciudad. El establecimiento fue evacuado, sin heridos. @batransito @solotransito pic.twitter.com/yMJyfnIFDR — Emergencias BA (@EmergenciasBA) January 12, 2024

Un foco de incendio ya fue sofocado porubicada en el barrio porteño de Almagro, donde no se registraron heridos y el proceso fue controlado, informaron fuentes policiales y del sistema público de atención médica de urgencias y emergencias de la Ciudad de Buenos Aires (SAME)."Ya está controlado lo de Felfort,", manifestó este viernes a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.Un principio de incendio se desarrolló en un conducto evacuador de gases en un patio a cielo abierto de la fábrica de chocolate ubicada en la calle Gascón 329, entre Potosí y la avenida Díaz Vélez.La situación fue dominada por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes policiales locales.Según indicaron, la planta donde funciona fábrica y comercio de venta, un edificio de planta baja y seis pisos, fue evacuada en orden.En el lugar, se hicieron presentes dos dotaciones de bomberos y personal del SAME.