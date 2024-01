Reportaron un ataque aéreo de EEUU y el Reino Unido a Yemen

Imagen de archivo.

Las acusaciones contra los hutíes

, informaron fuentes oficiales de Washington citadas por la prensa estadounidense y emiratí.Aviones de combate y buques de guerra estadounidenses estaban llevando a cabo esos ataques de, con respaldo de Irán, contra buques occidentales.Los ataques fueron confirmados por un funcionario de Estados Unidos no identificado, según reportaron las televisoras estadounidense CNN y emiratí Al Arabiya en sus sitios web.Las emisoras agregaron queLas operaciones se efectuaban con, y no incluían aeronaves no tripuladas, según la fuente.Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron que los hutíesEl misil fue disparado contra rutas marítimas internacionales en el golfo de Adén, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), y marcó el 27mo. ataque hutí contra el transporte marítimo internacional desde el 19 de noviembre.Los bombardeos marcan una respuesta significativa después de que el Gobierno del presidente Joe Biden y sus aliados advirtieran que el grupo respaldado por Irán tendría que enfrentar las consecuencias de los repetidos ataques con drones y misiles contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo., dijo una declaración firmada por Estados Unidos y otros 12 países la semana pasada.Los ataques también son una señal de la creciente alarma internacional sobre la amenaza a una de las principales vías fluviales del mundo.Durante semanas,Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron a los líderes del Congreso hoy temprano sobre los planes de Estados Unidos, según una fuente del Congreso citada por CNN.Los ataques ocurrían mientras el secretario de Defensa, Lloyd Austin, permanecía hospitalizado tras complicaciones de una cirugía por cáncer de próstata.Aunque, este es el primer ataque conocido contra los hutíes en Yemen.La operación se produce en un momento de enorme tensión en Medio Oriente, mientras Washington busca garantizar que la guerra en Gaza no se extienda a la región en general.De hecho, la administración Biden mantenía hasta ahora una posición cautelosa respecto a atacar a los hutíes, por temor a que pudiera alterar un delicado alto el fuego entre ese grupo y Arabia Saudita, que se alcanzó después de años de guerra.Sn embargo,De hecho, los ataques forzaron a algunas de las compañías navieras más grandes del mundo a eludir la vía fluvial, lo que implica sumar miles de kilómetros a las rutas marítimas internacionales navegando alrededor del continente africano.Horas antes del ataque de hoy, el vocero del Pentágono, mayor general Pat Ryder, dijo que Irán “tiene una tarea que hacer” para lograr que los hutíes detengan su “actividad imprudente, peligrosa e ilegal”. Si no lo hacían, dijo, “habrá consecuencias”.También hoy, en un discurso, el líder hutí Abdul Malek Al-Houthi dijo que cualquier ataque estadounidense contra Yemen “no quedará sin respuesta”, y advirtió que esta será “mucho más” que atacar barcos estadounidenses en el mar.