Pablo Moyano repudió las multas de Bullrich y dijo: "Milei tiene razón cuando me llama enemigo"

Foto: Victoria Gesualdi (archivo).

Sobre los dichos del Presidente

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano,), y afirmó que "por primera vez coincido con el presidente Javier Milei, quien hoy me calificó como 'uno de los enemigos de la reforma' que propone"."Por primera vez coincido con Milei, quien hoy me identificó como 'uno de los enemigos de la reforma' que propone su Gobierno. Soy el principal enemigo, pero no porque no sea un argentino de bien o porque quiera mantener privilegios, como dijo, sino porque siempre seré enemigo de que el pueblo se muera de hambre, al igual que los jubilados", aseguró.En diálogo con Télam, el adjunto nacional de la Federación de Camioneros y cotitular de la CGTy dijo que "esta mujer ya nos tiene acostumbrados a estas actitudes desde que era funcionaria de la Alianza"."Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, creen que nos quedaremos cruzaditos de brazos. Defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta", aseveró.Moyano añadió que "esto es toda una locura" yEl dirigente sindical sostuvo que "el intento de multar ya se vivió en la época de Mauricio Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad", y reseñó que entonces"Bullrich es parte de la casta política que tanto criticaba el actual presidente. Pretende apretar y condicionar el paro general y la segura contundente movilización del 24 de enero hacia el Congreso. Su decisión es otra vez ridícula. Es una fantochada más de esta mujer que no duda en cada marcha de montar un show y ponerse al frente de la televisión, como si condujese una guerra. Espero que no se atreva a generar ese día ningún tipo de inconveniente para pretender culpar a los trabajadores y a los organizadores", puntualizó.Para Moyano, el objetivo "es voltear este DNU y la ley ómnibus, que son normas lapidarias contra los derechos de los trabajadores", y señaló que "el 24 Bullrich va a querer montar nuevamente un show mediático con la Gendarmería y la Prefectura para hacerse la 'Rambo' y pretender torear al movimiento obrero y a la ciudadanía", aunque aclaró que "cuando la gente no tiene empleo y no come no necesita convocatoria porque sale sola"."Aunque los gremios lleven de forma organizada al Congreso a los trabajadores, la gente saldrá sola. ¿O piensa reprimir a los ancianos o a quienes se quedaron sin trabajo quizá? Solo con estas actitudes pretende enviar un mensaje claro a sus mandantes, que son la embajada de Estados Unidos y sus jefes Paolo Rocca y Mercado Libre", dijo Moyano.El dirigente añadió que idéntica situación ya "se vivió en varias etapas de gobiernos de derecha, cuando quisieron criminalizar la protesta, pero todos saben cómo les fue".Al referirse a, Moyano dijo: "Por primera vez tiene toda la razón y coincido con el presidente, porque soy el principal opositor a que un trabajador no cobre la indemnización, a que los jubilados no tengan fórmula jubilatoria para recibir aumentos, a que se venda YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam y Aysa, a que se produzca la apertura de la actividad pesquera, a que se entregue la industria azucarera o yerbatera. Sí, por supuesto, soy opositor a todo eso", enfatizó.Moyano aseguró que todas esas políticas que pretenden ser disfrazadas como "reforma" en realidad "son contrarias a la soberanía nacional y a los derechos de los trabajadores".El sindicalista sostuvo que cada delegación regional de la CGT, cuyo plenario sesionó el miércoles yMoyano señaló que ahora "todo dependerá de la conciencia de cada legislador", y dijo que "diputados y senadores llegan al Congreso, a los sindicatos y a los actos cantando la marcha peronista, por lo que ahora llegó el momento de que se definan, es decir, que digan si están con los laburantes, con el actual Gobierno o las grandes corporaciones".