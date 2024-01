Martino y la temporada del Inter Miami: “Los objetivos no se logran con un pasado exitoso"

Foto: AFP

Gerardo Martino, se presentó en la jornada de los medios de la Major League Soccer en el que aseguró que el Inter Miami, que contará con Lionel Messi, los españoles Jordi Alba, Sergio Busquets y la flamante incorporación del uruguayo Luis Suárez, no logrará los objetivos "juntando unos cuantos futbolistas con un pasado exitoso entre ellos".El “Tata” remarcó que". Esto, de cara a los encuentros de pretemporada de la franquicia contra El Salvador (19 de enero) y FC Dallas (22) como visitantes.El conjunto del sur de la Florida comenzará muy temprano su año con una serie de seis partidos de preparación -cinco de ellos fuera de Miami- con la mira en la seguidilla de competencias que le tocará afrontar en la temporada con la MLS, la ConcaChampions y la Leagues Cup."Comenzamos la pretemporada y no estamos profundizando en los rivales amistosos. Lo que si buscamos es empezar a competir con una serie de partidos", indicó Martino en conferencia de prensa del MEdia Day de la MLS, en relación a las primeras dos salidas hacia El Salvador (jugará ante el seleccionado nacional) y para visitar al conjunto texano en el imponente estadio Cotton Bowl de Dallas con capacidad para 92 mil espectadores.Acerca de la inclusión de los cuatro “galácticos” que tendrá a disposición durante la temporada, el técnico rosarino aseguró que "la idea es que el inicio de la pretemporada se pueda involucrar a todos".Y explicó que "se entiende la parte del negocio y también la parte deportiva, pero tratamos de no excedernos ni de un lado ni del otro. Seguramente vamos a regularizar los tiempos de juego de cada futbolista para que participen todos en cada amistoso y a dosificar los minutos de los jugadores, pero también nos exige la presencia de nuestros mejores futbolistas".El equipo “rosa y negro” completará su serie de amistosos con una gira por Arabia Saudita para enfrentar a Al Hilal (29 de enero), el gran choque frente al Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo en su plantel (1 de febrero), ambos en el Kingdom Arena, para luego desembarcar en Japón donde será recibido por el Vissel Kobe en el estadio nacional de Nuevo Japón.Por último, el conjunto campeón de la Leagues Cup 2023 se enfrentará a Newell´s Old Boys de Rosario en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale.Consultado por el "Súper equipo" que tiene el Inter Miami, Martino comparó a la liga de básquetbol de la NBA con el futuro de su equipo en el transcurso de la temporada."A mí me gusta la NBA y siempre observo muchos súper equipos. En nuestro caso, vamos a tener que competir conociendo los rivales que tenemos por delante. Los Washington Wizards cuando juegan con los Bucks van a jugar para ganar en Milwaukee porque saben que tiene dos o tres estrellas dentro del equipo", subrayó el ex entrenador de FC Barcelona."Si creemos que solamente juntando futbolistas y un pasado exitoso entre ellos, entonces nos estamos equivocando; solamente vamos a lograr los objetivos si trabajamos lo que pasa en la actualidad", finalizó Tata.