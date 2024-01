La CGT respondió a la intimación del Gobierno: "No condicionará al movimiento obrero"

Héctor Daer y Pablo Moyano, de la CGT. Foto Alfredo Luna

No existe condicionamiento posible para que lxs trabajadorxs se expresen en democracia, comparto el comunicado de la #CGT pic.twitter.com/7OZM2WkR6k — Héctor Daer (@hectordaer) January 11, 2024

La CGT respondió este jueves a la intimación del Gobierno a distintas organizaciones gremiales por lasde desregulación económica y advirtió que esa medida "no condicionará al movimiento obrero organizado"."La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga", sostuvo la central obrera en un comunicado.De esta forma la CGT respondió a la decisión de este jueves del Gobierno de Javier Milei de intimar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente.La central obrera, que, consideró esa acción del Ministerio de Seguridad como una "que "Pero advirtió que esa intervención oficial "no condicionará al movimiento obrero organizado".La CGT consideró las intimaciones como una "del Gobierno y unde protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país".Los tfueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.