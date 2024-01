El BCRA adjudicó US$1.179 millones en la tercera licitación del bono para importadores

Foto: Victoria Gesualdi.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este jueves por la tarde que en la tercera licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas por un valor nominal (VN) de US$1.179 millones.De esta manera, en el agregado de las tres licitaciones realizadas hasta el momento se acumularon un total de VN US$1.304 millones.La que tuvo lugar entre el miércoles y jueves fue la tercera licitación de un programa de subastas semanales que -en el caso de la Serie 1- se extenderá inicialmente hasta finales de enero.El resultado de este jueves revirtió con creces el poco interés que el bono había despertado en las anteriores licitaciones. El BCRA comenzó hace dos semanas a ofrecer estos títulos.En la primera licitación captó 34 ofertas por un valor nominal de US$68 millones, equivalente al 9% del total ofrecido.En tanto, en la segunda operación, el jueves de la semana pasada, adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas por un valor nominal de US$57 millones, equivalente al 7,6% del monto puesto en subasta.El interés en la licitación de hoy quedó reflejado en la mayor oferta recibida de parte de los importadores, lo que llevó al Banco Central a extender el tope inicial fijado en US$750 millones hasta los US$1.179 millones finalmente adjudicados.“El incremento en la demanda comienza a poner de manifiesto el valor del instrumento como un mecanismo ordenador para resolver la histórica crisis de faltante de divisas internacionales y hacer frente a las deudas comerciales por la importación de bienes y servicios acumuladas al 12 de diciembre de 2023", sostuvo el BCRA en un comunicado oficial., agregó la autoridad monetaria.El éxito de la licitación de este miércoles había sido anticipado por distintos analistas. El aumento de la brecha cambiaria, el agregado de incentivos y el inicio de las operaciones en el mercado secundario que le ponen un precio de referencia, parecen ser los principales factores explicativos de los resultados del día., sostuvo el economista Gabriel Caamaño en su cuenta en la red social X.Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027.Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.Para tener más claridad sobre “la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior, la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pusieron en marcha el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones, que hasta el momento lleva registradas acreencias por más de US$21.000 millones.De ese total,Se trata de un trámite obligatorio para todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes o servicios hasta el pasado 13 de diciembre, no accedieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.En el caso de que el importador ya hubiese cancelado la deuda con mecanismos que no implicaron giro de divisas, también deberán anotarse en el registro e informar allí a la operación como “cumplida”.Este paso permitirá dar por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones (Sepaimpo).Las operaciones informadas a través de este último método ya superaron los US$ 2.000 millones, indicó la Secretaría de Comercio.