Verano en Buenos Aires: un taller propone el bordado artístico y manual para adultos y niños

Untendrá lugar este sábado 13 y el sábado 27 de enero a las 17 en el porteño Museo Evita, una actividad del cronograma de verano que propone intervenir con hilados y colores una imagen de la icónica Eva Perón del artista Miguel Rep.En el marco de la muestra "Una trama llamada Evita", que reúne los bordados realizados por 25 cordobesas inspiradas por la obra de Evita, se realizará el taller "A bordar la pasión", como parte de un cronograma de actividades de verano que propone el Museo Evita de la ciudad de Buenos Aires, en Lafinur 2988., que trabajará con una imagen de Eva Perón del libro "Evita. Nacida para molestar", una obra del artista visual Miguel Rep.Bajo el lema "bordar es también enlazarnos y entramarnos", la actividad sigue el ejemplo del colectivo Bordadoras en el Museo, que se reúnen a bordar todos los sábados en el Museo Evita de Córdoba desde el año 2016, compartiendo no sólo el trabajo manual, si no sus historias y saberes., explica Codagnone a Télam.Desde entonces bordó cientos de diseños de Eva en remeras, pañuelos verdes, bastidores y hasta en una camisa que iba a usar en una colación. De esa época también son los primeros talleres de bordados para infancias que la poeta llevó adelante en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y en el Centro Cultural de la Ciencia."Nos borda un fuego, Eva, y arde su mensaje en nosotras, todas" reza un poema que escribió Codagnone para la oficina de una legisladora. "Un poema sobre el entramado que nos dio", dice.Consultado por la relevancia de esta actividad, el artista y dibujante Miguel Rep dijo: "Llega un punto en que un dibujo que hice para un libro sale de ahí, se difunde, se le borra la firma, circula, se hace tatuaje, mural y entra a circular en una especie de anonimidad muy atractiva. En este caso aprobé con mucho gusto que se vuelva un textil"."Creo que en tiempos de crisis aparece el bordado y en tiempos de crisis hay que volver a Eva y a su ternura. Es una figura que siempre inspira. Artísticamente, socialmente, políticamente, culturalmente. Un poco ése es el sentido del taller. Hace tiempo quería bordar sobre estampas, así que cuando me convocaron no lo dudé y enseguida se me apareció la Eva de Rep, que es colorida, alegre, cercana", explica Codagnone."Yendo a lo social, pensemos en el bordado en la hechura de la primera bandera argentina, manos invisibilizadas de mujeres que bordaron y siguen bordando. Pizarnik decía 'Laborterapia, me arrancaría los ojos de sólo pensarlo', y para mí es todo lo contrario. Las labores manuales salvan, muelen el tiempo, reúne gente a una mesa y en este tiempo es un montón", concluye la poeta.Por otro lado, la muestra "Una trama llamada Evita", que está organizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Asociación Museo Evita, el Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra y el colectivo Bordadoras en el Museo, se puede visitar durante todo el verano, de martes a domingos, de 11 a 19. El taller es libre y gratuito, con capacidad limitada por orden de llegada, en la Sala temporaria del Museo Evita, en Lafinur 2988, CABA.