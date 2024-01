Cifelli defendió los cambios en Cultura y dijo que "es casta o libertad"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

"La ley integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar este país y la reestructuración del Estado y la reorganización de la administración pública son esenciales" Leonardo Cifelli

"Si este Congreso aprueba esta ley estamos sentando las bases para aportar más cultura argentina al mundo"

A su turno, el socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, dijo que las reformas incluidas en la Ley de Bases podrían llamarse "todo es negocio"

"En cultura tenemos el plan 'no hay plata`" Danya Tavela-Diputada UCR

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, aseguró este jueves que “no hay plata" Y agregó: "necesitamos una gestión eficiente de los recursos y una administración transparente”. Lo dijo al exponer este jueves ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para defender los cambios referidos al área incluidos en la la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.El secretario de Cultura aseguró también en línea con las afirmaciones del presidente Javier Milei que "el camino es claro: casta o libertad" y remarcó: "Esta ley es una condición necesaria, un paso crucial en este proceso".Al exponer en el marco del plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la cámara baja, el funcionario reiteró que "no hay plata porque el Estado gasta más de lo que tiene y lo hace siendo ineficientemente".El proyecto enviado al Congreso involucra varias decisiones que afectan a la carta cultural como la eliminación de la Ley del Libro que establece un precio uniforme de venta al público y busca proteger a pequeñas y medianas librerías frente a los grandes actores como cadenas o supermercados, así como la derogación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto del Teatro. Por otro lado, el proyecto mantiene al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) con modificaciones en su financiamiento, propone cambios en la administración de las Bibliotecas Populares y recorta los alcances del Instituto Nacional de la Música (Inamu).Según Cifelli, "la ley integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar este país y la reestructuración del Estado y la reorganización de la administración pública son esenciales"."El plan cultural demuestra los verdaderos valores con lo que se trabajó en cada unos de los puntos: libertad, trasparencia, eficiencia y progreso", aseveró el funcionario.En ese sentido, Cifelli relató que "al asumir, nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas. Nos encontramos con organismos asignados con los mismos objetivos, tareas y funciones, nos encontramos con gasto público, no con inversión"."Vamos a reducir el aparato estatal, vamos a centralizar tareas y funciones y reasignar programas que van a depender de forma directa del Presupuesto y de la administración central", enfatizó el funcionario.Entre las propuestas que impulsará esa cartera, Cifelli dijo que las medidas buscan "optimizar y transparentar la gestión" y precisó que el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro "pasaran a ser programas activos bajo la órbita de la secretaría de Cultura" y conservarán, dijo, "la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas".Por otra parte, el funcionario sostuvo además que "el Incaa requiere modificaciones urgentes", al afirmar que el Presupuesto "debe destinarse mayoritariamente a subsidios: estos serán de hasta un 50 por ciento del proyecto, la otra parte deberá ser sustentada por el aspirante" y señaló que el fondo de fomento "debe destinarse al menos 50 por ciento a la producción y a la difusión y exhibición de películas nacionales".Cifelli indicó que "los proyectos que no se concreten deberán devolver el dinero del subsidio, teniendo en cuenta sistema UVA que corresponda", a la vez que precisó que "el rendimiento debe ser detallado y con un seguimiento para un mayor control"."Los argentinos deben tener más seguimiento de qué se hace con sus recursos. Lo que estamos proponiendo es una centralización de la gestión cultural, donde tiene que estar el organismo del Estado y la secretaría de Cultura. Creemos en el arte nacional. Tenemos una industria musical reconocida: nuestro teatro refleja nuestra historia y nuestro cine es una cuna grande de éxitos", señaló.Además, Cifelli insistió en que "si este Congreso aprueba esta ley estamos sentando las bases para aportar más cultura argentina al mundo".Al promediar el debate, el funcionario se dirigió a los diputados y destacó: "Ustedes tienen la oportunidad de girar más plata a partir del año para estos organismos y nosotros desde la Secretaría vamos a cuidar la plata de todos los argentinos".Esa afirmación mereció la interrupción del diputado de UXP, Germán Martínez, quien recordó que "Milei prorrogó la vigencia del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024, Ni siquiera este Congreso tiene la oportunidad de debatir la ley de Presupuesto"."Quizá, secretario, le podría recomendar al Presidente que cuando se terminen los recursos 2023 envíe una ley de ampliación del Presupuesto para debatirla como corresponde y que no se haga a través de ampliaciones o reorientaciones discrecionales del jefe de gabinete", sostuvo el diputado.Previamente, el diputado del PRO Hernán Lombardi había planteado disolver el Observatorio Nodio que impulsó la Defensoría del Público durante el Gobierno de Alberto Fernández y "tomar esos recursos para Cultura", al señalar que ese organismo "terminó siendo un elemento de censura previa""Hay que disolverlo ya mismo y tomar esos recursos para Cultura. Estamos financiando censores", planteó Lombardi."En cultura tenemos el plan 'no hay plata`. La cultura forma parte del desarrollo humano y social y es una cuestión central para la generación de igualdad y libertades. Muchos de los organismos se financian con porcentajes de entradas, de derechos provenientes del sector privado. La gran mayoría no son parte del presupuesto del Tesoro, son recursos de carácter externo. No entiendo por qué deberíamos eliminar el Fondo Nacional de las Artes u otro de esos fondos", sostuvo la diputada radical Danya Tavela.A su turno, el socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, dijo que las reformas incluidas en la Ley de Bases podría llamarse "todo es negocio', sería un buen título para sintetizarla" y pidió audiencias públicas para un "debate plural" de las reformas que se impulsan.