Un libro infantil invita a sus lectores a proponer finales alternativos

Como un juego que surgió entre padre e hijo en plena pandemia, el de inventar historias para poder dormir, y hoy convertido en una publicación editorial,echando mano a su imaginación.Se trata de una serie de cuentos que tienen por protagonista a un niño llamado Dardo y a su mascota, un perro salchicha bautizado Rodón, quienes viven una serie de aventuras fantásticas, como parte de los relatos creados a cuatro manos entre el escritor y psiquiatra Federico Beines y su pequeño hijo Camilo, una idea que nació en plena pandemia para combatir el insomnio y que hoy ve la luz en librerías argentinas.La fantasía es el hilo que sobrevuela las historias que vive el protagonista, un niño inquieto y curioso, quien descubre un mundo de personajes al abrir la puerta de la heladera de su casa, y que llega a convertir a su fiel perro en tamaños impensados, desde gigante hasta diminuto, gracias a los experimentos que disfruta de realizar en sus tiempos libres. Publicado por El Pulpo literato, el libro lleva la firma de Losbei, como abreviatura del apellido de ambos autores, quienes concibieron al protagonista que, en honor a su nombre, busca dar en el blanco con sus inventos, aunque no siempre lo consigue.. Cuando le empezaba a contar un cuento, él quería continuar la historia, no quería que terminase. O se quejaba de alguna línea narrativa, o de que no le daba sueño. Allí le propuse hacer nuestras propias historias, en la que yo elaboraba un bosquejo, lo primero que me venía a la mente y él lo continuaba. Por supuesto que después de todo este periplo cada vez él se dormía más tarde", contó a Télam Beines."El protagonista tiene una puntería que tal vez no sea super perfecta, y métodos no tan científicos para sus experimentos de química. Pero lo que sí tiene Dardo es el arrojo para lanzarse a sus aventuras", definió Federico Beines, autor de los anteriores títulos "Guía de forasteros" (finalista del Premio Hispania de Novela Histórica en España) y de "La hora del chef" (junto con Diego Reig).Lo peculiar de este lanzamiento es que los cuentos continúan de forma virtual, por lo que invitan al lector a tomar un rol protagónico: la última página del libro incluye un código QR que, luego de escanearlo, llevará a finales alternativos de las diferentes historias. Pero si aun así, el lector quisiera que el resultado sea otro, podrá crear su propia historia y compartirla en el sitio web creado por los autores especialmente para este fin., detalló Beines, consciente de que a otros chicos, al igual que a su hijo en pandemia, pudiera pasarles de querer cambiar argumentos, finales o incluso personajes.Los finales alternativos, virtuales e interactivos se pueden leer con el celular o la computadora, mientras que los lectores pueden aportar sus versiones alternativas, su propio final u otra propuesta vinculada al relato, en la misma página, dejando un comentario tipo blog al final de la misma."Un cuento es diferente para cada chico que lea. Y esa es la magia de la literatura, algo que otras artes no pueden reproducir", dijo el autor sobre esta invitación a los lectores a tomar protagonismo en la creación de las historias, como una suerte de 'fan fiction' alrededor de Dardo y su mascota Rodón.