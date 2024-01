"Hoy mi marido me va a matar", advirtió la mujer que fue ahorcada en Pergamino

Foto archivo: Alfredo Luna.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Ya son diez los femicidios en lo que va del año

La mujer que fue asesinada por su pareja el primer día del año en la ciudad bonaerense de Pergamino le había advertido ese mismo día a una vecina que su marido la iba a matar, según declararon testigos, luego de que el agresor intentara hacer pasar el hecho como un suicidio, informaron fuentes judiciales."Te abrazo fuerte porque hoy mi marido me va a matar", le dijo(39) a una vecina horas antes de ser asesinada por su pareja, identificada como(46), en su vivienda del barrio Jorge Newbery, una zona humilde de la mencionada ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, aseguraron a Télam los voceros consultados.Las mismas fuentes dijeron que en el marco de la pesquisa se constató también por testimonios que, a quien varias veces había denunciado por violencia de género.El femicidio ocurrió a la tarde del 1 de enero, cuando Cardozo llamó a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la ciudad para que asistieran a su esposa.Los médicos que llegaron a la casa constataron la muerte de la mujer por, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía.Al enterarse del fallecimiento de García, vecinos y allegados se concentraron en la vivienda y denunciaron ante los investigadores queLa causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Pergamino, subrogada por el fiscal Horacio Oldani, quien comenzó a investigar el hecho y dispuso diversas pericias y la obtención de testimonios.Fue así que determinó que, quien en realidad había sido ahorcada.El hombre fue detenido acusado del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género", que prevé una pena de prisión perpetua.García, que se dedicaba a cocinar en un comedor llamado "Rincón Feliz", tenía una hija que al momento del hecho se encontraba en la casa de un familiar de Cardozo, sostuvo la fuente consultada.Los allegados a la víctima contaron que, aunque luego regresaba a su casa.De hecho, al momento de ser asesinada, ambos estaban conviviendo."Le tenía terror. Ya lo había denunciado unos meses antes. En ese entonces se había ido a vivir con una amiga, pero el hombre la convencía y volvían a estar juntos. Tenían una relación enfermiza", describió a Télam un investigador.En tanto, según agregaron los voceros judiciales,y también estuvo imputado en una causa por robo agravado.Un investigador describió al acusado como "un hombre adicto a los estupefacientes y de mal vivir".El femicidio de Yamila García es, según un registro realizado por Télam a partir de los casos reportados por fuentes judiciales y policiales.El mismo 1° de enero, Rosa Mamani García , de 20 años, fue asesinada por su pareja,, en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.Cuatro días más tarde fueron asesinadas otras dos mujeres:, una docente jubilada de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, quien fue, que terminó detenido, y, por cuyo femicidio fueronEn tanto, el 7 de este mes,, de 15 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza por un joven de 20, quien luego se suicidó en su vivienda de la ciudad chaqueña de General Pinedo.Ese mismo día, también en la provincia de Chaco,(51) fue ahorcada con una cámara de bicicleta por su esposo, quien se encuentra prófugo desde el día del hecho.En la provincia de Santa Fe, el pasado 9 de enero,(3) fue asesinada a golpes tras ser presuntamente abusada por la pareja de su madre, mientras que ese mismo día Florencia Jazmín Santí (14) fue apuñalada por su tío,, en un ataque cometido en una vivienda de Merlo.Asimismo, en las últimas horas se registraron los femicidios de Gabriela Betiana Alarcón (31), asesinada por su esposo,, un sargento de la Policía de Chaco que luego se suicidó; y el de una mujer que aún no fue identificada , cuyo cuerpo fue hallado en el interior de una bolsa de arpillera, dentro de una precaria vivienda deshabitada de la periferia de la ciudad de Rosario.