HRW criticó la inacción y doble moral de los lideres mundiales en materia de DDHH

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) criticó este jueves la inacción de los líderes mundiales para proteger los derechos humanos, y denunció que algunos gobiernos tienen "doble moral", con un sistema internacional de derechos "amenazado", en el marco de la presentación del Informe Mundial 2024 de la organización sobre la temática.La directora ejecutiva de HRW, Tirana Hassan, señaló que, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.Así, denunció laen un año en el que se han producido algunas de las peores crisis y desafíos de los últimos tiempos, con "consecuencias mortales" para la población civil., dijo antes de afirmar que "cada vez que un país pasa por alto estos principios universales y globalmente aceptados, alguien paga un precio".Por ello, pidió a los gobiernos cumplir sus obligaciones en materia de DDHH a medida que los grupos de la sociedad civil y las comisiones internacionales "también se ven amenazadas por gobiernos que quieren ejercer su poder sin limitaciones".Así, la organización apuntó a la "doble moral" de algunos gobiernos, una situación que la responsable de la ONG resume en una palabra:perseverando en un enfoque fallido que ha puesto de relieve la erosión de los compromisos del bloque con los derechos humanos".Otro blanco de este "O la falta de condena de la "intensificación de la represión" en China, especialmente en Xinjiang y el Tíbet o el trato a los inmigrantes que dispensa México, guardián para que no entren en Estados Unidos.El documento que abarca más de 100 países, la organización describe el "inmenso sufrimiento" causado por la guerra entre Israel y Hamas, la guerra entre los dos generales rivales en Sudán y los continuos conflictos en Ucrania, Birmania, Etiopía y el Sahel.señaló el informe.También condenó las "violaciones masivas" de los derechos de los civiles en Sudán por parte de los dos generales rivales Abdel Fattah al Burhan y Mohamed Hamdan Daglo, y criticó la "impunidad" que ha conducido a "ciclos repetidos de violencia" en el país durante los últimos veinte años, consignó la agencia de noticias AFP.Además de los conflictos armados,"Cuando los gobiernos condenan abiertamente los crímenes de guerra del Gobierno de Israel contra civiles en Gaza pero guardan silencio cuando se trata de los crímenes contra la humanidad del Gobierno chino en Xinjiang (...) debilitan la creencia en la universalidad de los Derechos Humanos y la legitimidad de las leyes diseñadas para protegerlos", aseveró Hassan.Si bien HRW describió un sistema internacional de derechos humanos "amenazado", aseguró que no está roto."Hemos visto que las instituciones pueden movilizarse para resistir y contraatacar", aseguró Hassan, refiriéndose en particular a la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin."El sistema de derechos humanos sigue ahí. Lo único que nos falta es el compromiso, la coherencia y la voluntad política de los Estados que componen el sistema y dan vida a los derechos humanos", insistió.