Fiesta Nacional del Chamamé: los consagrados y las novedades del festival de música

Del evento participarán artistas como Raúl Barboza, Teresa Parodi, Los Núñez, Ofelia Leiva y Antonio Tarragó Ros. Foto: Germán Pomar

Habrá más de 200 propuestas en el Cocomarola y otras tantas propuestas en bailantas y actividades gratuitas en museos, espacios públicos. Foto: Germán Pomar

El festival festeja su En su 33ra. edición. Foto: Germán Pomar

La 33ra. edición deofrecerá una abultada y variada programación que incluirá la participación de artistas consagrados como Raúl Barboza, Teresa Parodi, Los Núñez, Ofelia Leiva y Antonio Tarragó Ros."Nosotros trabajamos en la visión de que esta Fiesta es la vidriera mundial del género. Contiene las variadas expresiones, desde las populares hasta las académicas, desde las tradicionales hasta las renovadoras","Además -destacó- no sólo atendemos las expresiones de la región y de la Argentina sino también a los artistas de chamamé o ritmos hermanos de Paraguay, Brasil y Uruguay, que son parte del mismo lenguaje".Más allá de los artistas del género, habrá otras figuras taquilleras, que tendrán que ofrecer algún repertorio litoraleño, como exige la organización. "Como todos los años tendremos invitados no chamameceros; en este caso, Soledad (lunes 15), Axel (sábado 20) y Jorge Rojas (viernes 19)", apuntó.Interpelado sobre el espíritu de este encuentro chamamecero, Romero explicó: "Para nosotros la definición está vinculada a esta idea de vidriera mundial. Somos de las pocas fiestas de un único género, defendemos esa idea y entendemos al chamamé no sólo como una música sino como una cultura mucho más amplia que incorpora la artesanía, gastronomía y lengua"."Este año habrá. No es sólo un escenario", agregó.En el mismo sentido que RomeroCon más de 60 años de trayectoria, Leiva, protagonista de la noche del sábado, a pesar de que había anunciado su retiro en la pasada edición de la Fiesta, se refirió a los prejuicios que pesan sobre la música del litoral."Nos costó muchísimo trabajo que el chamamé sea tenido en cuenta, porque por mucho tiempo fue descalificado, dejado de lado, no lo consideraban parte del folclore", dijo.Un momento fuerte de la jornada inaugural será, en la madrugada del viernes, la presencia del acordeonista Raúl Barboza, de 85 años., Barboza supo hacer comprender esa especie musical fuera de las fronteras. De hecho, desde 1987 reside en Francia.El músico también participará del Festival de Folclore de Cosquín. "Yo me siento con el acordeón en la rodilla y no repito lo que hice la semana anterior. No me repito", aseguró, a modo de anticipo de su presencia en Corrientes.Barboza, además, será distinguido en el anfiteatro Tránsito Cocomarola con el doctorado Honoris Causa que le entregará la Universidad Nacional del Nordeste.También, del que seguramente ofrecerá algunas canciones en el escenario."La música, y el arte todo, siempre puede ser un refugio. Un espacio para la creación de comunidad. Creo que la música es protagonista de la vida y eso está presente siempre en mis discos", adelantó a Télam."Para hacer música popular -propuso Parodi- no hay moldes y eso es justamente lo que la salva; aunque sé que hay gente que cree que se debe tocar de una sola manera, pero yo, y lo digo sin sentenciar, en eso no creo", agregó.(viernes 12), Coqui Ortiz (sábado 13), María Isabel Vera (martes 16), Bruja Salguero y Las Hermanas Vera (miércoles 17) y Milagros Caliva (domingo 21).Será la primera Fiesta Nacional del Chamamé desde la partida del misionero Ramón Ayala, autor de más de 300 composiciones; entre ellas "Posadeña Linda", "El mensú" y "El cosechero". Falleció en Buenos Aires el pasado 7 de diciembre, a los 96 años, y su obra será evocada por diversos artistas en el escenario Cocomarola.