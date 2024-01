Serenellini recibió a directivos de la CAME y dialogó con un diplomático italiano

Foto: Nacho Sánchez

El Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Eduardo Serenellini, mantuvo este jueves un encuentro en la Casa Rosada con los directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y recibió al Jefe de la Oficina de Promoción Económica, Comercial y Cultural de la Embajada de Italia, Darío Savoritti, se informó oficialmente.Serenellini dialogó con los directivos de la CAME acerca de la normativa laboral incluida en el proyecto deenviados por el Gobierno nacional al Congreso en tanto que con el diplomático italiano abordó la agenda pactada por empresas de ese país para visitar la Argentina en las próximas semanas, señala la información.Los representantes de la CAME, entidad que reúne al sector de las pequeñas y medianas empresas, manifestaron su gran interés en las reformas propuestas para el sector laboral, y pusieron además de manifiesto su preocupación por la denominada industria del juicio.A su vez,La CAME es una entidad gremial empresaria, sin fines de lucro, que agrupa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la Industria y los parques industriales, el comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, las cuales reúnen a más de 400.000 empresas pymes y generan más de 2.500.000 Puestos de trabajo.Posteriormente, en la reunión con el diplomático italiano, éste manifestó elque escucha al sector privado, y junto con Serenellini abordaron aspectos de acordada a agenda pactada por empresas italianas para visitar Argentina en las próximas semanas, señala la información.Savoritti valoró, además, el trabajo que están llevando adelante los distintos Ministerios y Secretarías para aclarar los puntos relacionados con los temas laborales, comerciales e impositivos incluidos en el DNU y la Ley Bases, se indicó.