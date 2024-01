Un juez resolvió que los presos de Mendoza ya no podrán usar teléfonos celulares

Los argumentos de quienes están a favor de continuar con el uso se sostienen en que la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas.

Los argumentos en contra

Un juez mendocino resolvió que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, debido a que finalizó la emergencia sanitaria que lo habilitaba en el 2020 a partir de la cuarentena ordenada por la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.Se trata del juezquien, además, dispuso queLa decisión ya fue comunicada al, aly a laque apoyaba la continuidad del uso de los teléfonos.Sarmiento fundamentó su decisión de eliminar la utilización de celulares en quede teléfonos celulares dentro de los penales debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, por lo cual los internos no podían recibir visitas.Ante esto,con diferentes actores sobre el tema, quienes expusieron su posición.e indicaron que tenía que volver a aplicarse la ley vigente.Los argumentos de quienes están a favor de continuar con el uso se sostienen en que la utilización de celulares es un, representada en la audiencia por Rafael Manzur;; también laSegún el dictamen, el plazo de retiro efectivo debería "no ser menor a los seis meses, debiendo notificar con una debida anticipación a las personas privadas de la libertad".Sarmiento dejó en claro que el Servicio Penitenciario ", previa al inicio de la pandemia en el año 2020".