Lula nombró a un exjuez de la Corte Suprema como su ministro de Justicia

El presidente Lula dijo estar "muy feliz" con la confirmación de Lewandowski. / Foto: Agencia Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el nombramiento del ex juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para asumir el Ministerio de Justicia nacional en reemplazo de Flavio Dino, quien a su vez fue designado por el mandatario, con aprobación del Senado, para ocupar un cargo en la Corte Suprema.



El presidente brasileño dijo que el decreto por el que se nombra al nuevo ministro de Justicia se publicará el 19 de enero, pero que el funcionario no asumirá hasta el 1 de febrero. Hasta entonces, Dino, de 55 años, seguirá al frente de la cartera para coordinar la transición y asumirá su cargo como uno de los 11 jueces del STF el 22 de febrero.



Lula comentó que la fecha del nombramiento era un pedido de Lewandowski "debido a cosas privadas que tiene que hacer", según recogió el diario Folha de Sao Paulo.



El mandatario dijo estar "muy feliz" con la confirmación de Lewandowski.





Fico feliz porque o Lewandowski deixou a cadeira do STF, após anos de contribuição na Suprema Corte, e vai assumir o lugar do companheiro Flávio Dino, em 1° de fevereiro. Ganha o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Lewandowski, ganha a Suprema Corte com Flávio Dino e…