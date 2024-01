Cine: la temporada de premios entra en su etapa final con candidatos firmes y sorpresas

El 10 de marzo será la gran noche de los Oscars.

"Oppenheimer" comenzó con el pie derecho la temporada de premios.

"Barbie" asegura glamour en las alfombras rojas.

"Los asesinos de la luna" puede ser la sorpresa.

Con la entrega de losy el anuncio de las nominaciones a las distinciones que otorgan los dos principales sindicatos de la industria como el de los actores () y el de los directores (), la temporada de premios entró esta semana en su etafa definitiva.De hecho, este jueves 11 comenzó la votación de las candidaturas a los, que se anunciarán en todas las categorías el 23 de enero con la mira ya puesta en el final de esta auténtica maratón de eventos y (auto)celebraciones que desembocará el 10 de marzo en la ceremonia de la, que será conducida por cuarta vez por el comedianteQuedan, por lo tanto, dos meses llenos de campañas de prensa, promociones y publicidad enen el que se desplieguan muy diversas formas de seducción hacia los algoque decidirán quiénes se quedarán con las preciadas estatuillas que pueden cambiar de forma rotunda el rumbo de una carrera artística.La temporada de premios arranca a principios de diciembre con los reconocimientos que entregan las diferentes asociaciones de críticos y medios especializados, continúa con las nominaciones de los sindicatos que representan aque tienen sus propias categorías en los Oscar y prosigue con las candidaturas a los premiosy a los Oscar.Si los referentes de la industria y de los estudios tradicionales suelen quejarse de, esta 96ª podría reconciliar a ambos “bandos”, ya que tanto(la película más vista de 2023 en los Estados Unidos y a escala mundial) como(la biopic del creador de la bomba atómica se ubicó tercera a nivel global detrás de) vienen dominando varias premiaciones., pero su directoraquedó entre los cinco candidatos de sus colegas del DGA (tendrá como rivales a, nada menos,), mientras que lideró también junto alas nominaciones a los SAG Awards del sindicato de actores (ambas tienen cuatro contra tres de la sorpresa indiey de).El dato de las candidaturas aes particularmente relevante,r, siendo de esta manera el sector más representativo y con mayor incidencia en el resultado final.¿Por qué es importante que los éxitos masivos estén entre las más nominadas? Porque cuando compiten “tanques” (léase desdehasta) el rating escala y el negocio mejora. Es que las audiencias masivad de todo el mundo quieren ver si ganan las películas que disfrutaron y no si lo hace un film independiente de bajo presupuesto que pocos han visto. También prefieren ver a las estrellas de “Barbie”, Margot Robbie y Ryan Gosling, antes que a ilustres desconocidos. Sí,De todas formas, más allá del favoritismo de(así se promocionó el extraño doble programa para dos films que se estrenaron en la misma semana), y de las nominaciones que pueda acumular otra producción a gran escala como, retrato del genocidio en la Oklahoma de la década de 1920 del pueblo originario de la Nación Osage, dueño de una importante reserva petrolera, dirigido por el mítico Martin Scorsese, también hay películas más independientes con chances concretas de sumar varias candidaturas primero y estatuillas después:, tragicomedia de Alexander Payne sobre las desventuras de un profesor resentido y gruñón interpretado por el gran Paul Giamatti;, delirante y provocadora propuesta del griego Yorgos Lanthimos con una suerte de relectura de “Frankenstein” y una notable actuación de Emma Stone;, aclamada ópera prima de Celine Song sobre la historia de inmigrantes coreanos;(“May December”), lo nuevo de Todd Haynes con las extraordinarias Julianne Moore y Natalie Portman;, exquisito, sutil y enigmático largometraje de Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy y Jamie Bell;, biopic del célebre conductor de orquestas Leonard Bernstein, de y con Bradley Cooper; y la apuntada, film de Cord Jefferson con Jeffrey Wright.La otra incógnita importante pasa por saber qué películas extranjeras serán las favoritas de esta edición. Ocurre que la Academia de Hollywood ha incrementado en los últimos años la proporción de votantes no estadounidenses y, por eso, se ha producido un fenómeno como el de la película coreanao, como en 2023, el de la alemanaEste año la marea extranjera podría incluir a, film de Jonathan Glazer sobre la banalidad del mal con un relato que transcurre en un hogar ubicado junto a un campo de exterminio nazi;, thriller psicológico y judicial de Justine Triet que ganó nada menos que la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, pero que de forma extraña no es la candidata francesa en la categoría de Mejor Película Internacional; la española, drama de J.A. Bayona sobre la tragedia y milagro de Los Andes que tiene además el respaldo de la poderosa compañía Netflix; y hasta un film de animación como, del maestro japonés Hayao Miyazaki.La internacionalización del Oscar es una tendencia creciente e irrefrenable. La estrategia se entiende: para qué limitar la presencia del resto del mundo asi las producciones de otros orígenes pueden participar en varias; o sea, por qué hacer de los Oscar solo un “torneo estadounidense” si puede ser algo más parecido a un Mundial.Además, sies bueno compensar esa pérdida con un evento de llegada cada vez más global no solo en señales de cable y TV sino sobre todo en streaming y redes sociales. Los tiempos cambian; los Oscar, también.