Cambios en la "Ley ómnibus": negaron que se incluya el "homeschooling"

Sistema "voucher"

Docentes

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, anticipó este jueves que esa cartera impulsará modificaciones de algunos artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que el Gobierno envío al Congreso y n, un concepto referido a la potestad de los padres de educar a sus hijos en sus hogares."Hemos propuesto algunos cambios al proyecto como llegó en primera instancia, que tienen que ver con precisar que la cuestión clave está en la hibridez. Sin duda la educación presencial es clave, quedó demostrado, pero también es cierto que debe estar progresivamente integrada con el entorno virtual y hay mucha experiencias positivas donde se complementa la educación presencial", sostuvo Torrendell.Al exponer en el marco del tercer plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Torrendel aseguró que "Antes de responder las preguntas de los diputados, el funcionario puso de relieve la centralidad que tienen, desde su visión, la "libertad" y la "confianza" en la educación, al sostener que "sin libertad no hay educación", a la vez que remarcó que "sin confianza no hay educación"."Ningún aula, ninguna escuela, ninguna jurisdicción funciona si uno no logra establecer confianza para aprender y gestionar. Es aquello que permite que todo este juego pueda abrirse. Tenemos que promover confianza y previsibilidad", afirmó Torrendell.Asimismo, el funcionario dijo que se impulsará unaal sostener que se trata de "una mirada humanista sobre la evaluación que implica que esté enhebrada en la enseñanza y el aprendizaje".Descartó, asimismo, que se pueda implementar un "sistema voucher", al señalar que "no hay una política encaminada hacia un sistema de voucher"."Lo que me informan desde el Gobierno sobre la noticia que salió del diálogo del presidente con el gobernador de Santa Cruz, es que el diálogo parece que no existió y que no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers", respondió Torrendel, ante una pregunta en ese sentido formulada por el diputado de UXP, Daniel Arroyo.Por otra parte, y ante una consulta de la diputada de la Izquierda, Romina del Plá, el funcionario dijo además que, al sostener que "el verdadero drama es la educación básica. Preferiría hablar más sobre el gran desafío de los chicos que no pueden llegar a la Universidad"."Tendríamos que poder viajar, si logramos con financiamiento del Partido Obrero. Me gustaría viajar a China y a Cuba para ver qué se hace con la evaluación y los exámenes en esos países, Es llamativo que el marxismo ha sido selectivo en la lógica de planeamiento", ironizó Torrendel, al recordar que China "ha ingresado recientemente en las pruebas PISA".Por otro lado, y en la ronda de respuestas a los diputados, el funcionario afirmó quesino, dijo, "acompañar el desarrollo profesional de los docentes. Los docentes quieren capacitación. La vocación docente siempre implica vocación por el aprendizaje y no va a haber ninguna norma que implique terminar con eso".El funcionario, que se permitió a lo largo de su exposición algunas bromas vinculadas a la extensión del debate, como cuando reconoció queEn el marco de su exposición, Torrendel sostuvo además que "la política siempre es educación. Educamos cuando hacemos política" y remarcó la importancia de una política no centralista no sólo con el Estado como único actor eso no implica que el estado debe convertirse en un monopolizador de la educación".Según Torrendel, se trata de una "justicia educativa. Tratamos de proponerles que la educación siempre implica esta inteligente búsqueda de una igualdad que es la igualdad por equivalencia y de una educación de calidad", a la vez que planteó la importancia de "congregar una diversidad de proyectos de comunidades y de personas, caminar hacia la justicia educativa es un elemento central".Asimismo, el funcionario destacó la importancia de, al sostener que "no hay ninguna intención de reducirlas", a la vez que afirmó que "son claves", para la educación.Al iniciarse el encuentro, y antes de la exposición de los funcionarios, desde Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en que se defina "el ámbito en el cual podemos escuchar la voces de los sectores de la sociedad civil que viene reclamando un espacio para que los escuchen" y planteó que esas reuniones podían ser de manera presencial o remota la semana próxima."Estamos en eso, viendo de qué manera vamos a recibir a quiénes deseen expresar su voluntad. Es importante que sean escuchadas todas las voces", anunció el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni.