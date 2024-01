La hija de George Carlin destrozó un show creado con IA: "Ninguna máquina lo reemplazará"

“George Carlin: I’m Glad I’m Dead” (“Estoy contento de estar muerto”), el especial creado con IA VER VIDEO

George Carlin falleció hace más de 15 años pero su sello en la comedia de stand up estadounidense es imperecedero, como parece querer demostrar unque acaba de estrenar con su voz y su estilo que provocó las críticas de su hija.El especial, titulado, fue lanzado en el canal de YouTube de Dudesy, una IA especializada en comedia que ya había llamado la atención el año pasado porque es anfitriona de un podcast de humor con el actor y comediante canadiense Will Sasso.”, reconoce la IA antes de que comience el especial, y añade: “Escuché todo el material de George Carlin e hice lo mejor que pude por imitar su voz, cadencia y actitud así como la temática que creo que le hubiera interesado a él hoy en día”.“Piensen en el especial como la personificación de Andy Kaufman de Elvis o Will Ferrell imitando a George W. Bush”, completa, con un par de ejemplos de muy conocidos comediantes y sus clásicas imitaciones.Venerado por sus colegas y a menudo apuntado en el tope de cualquier ranking de los mejores artistas de stand up de la historia, George Carlin falleció en 2008 a los 71 años por una falla cardíaca. Ahora, y tal como él, que solía trabajar en sus rutinas los temas de actualidad con un fuerte acento en el comentario social, el especial generado por IA aborda temas como losNo se conoce qué compañía está detrás de Dudesy, pero sí que se propone poner en duda aquella sentencia que asegura que las inteligencias artificiales no pueden desarrollar trabajo genuinamente creativo.“Mi papá pasó toda su vida perfeccionando su arte a partir de su vida humana, cerebro e imaginación.. Estos productos generados por IA son hábiles intentos de recrear una mente que nunca va a volver a existir”, señaló.“Dejemos que el trabajo del artista hable por sí mismo -continuó-. Los humanos están tan asustados del vacío que no podemos dejar que lo que cayó en él se quede ahí. Acá hay una idea, ¿qué tal si probamos con escuchar a comediantes vivos reales? Pero si quien escuchar al George Carlin genuino, tiene 14 especiales que pueden encontrar en cualquier parte”.