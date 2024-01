"Se vienen meses muy delicados" en materia de inflación, adelantó Adorni

El presidente Milei invitó al papa Francisco para que visite el país VER VIDEO

La invitación de Milei al Papa Francisco

"Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a la Argentina. A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados, teniendo presente el deseo generalizado de nuestras ciudades, provincias… pic.twitter.com/MPjjpIZ3eL — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPRArgentina) January 11, 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó esye jueves que, consideró "infantil" que se responsabilice a la gestión del presidente Javier Milei de los aumentos de precios de diciembre del año pasado, y aseguró que "cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior"."En materia inflacionaria tenemos mucho trabajo por hacer", manifestó Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, en la que anticipó que "se vienen meses muy complejos" en ese sentido y que, si bien ", hay que tener muy en claro que se vienen meses muy delicados".El portavoz remarcó que "cualquier grado de inflación es nocivo para la economía de un país", yAl respecto, recordó que "la dinámica inflacionaria en la primera semana de diciembre fue de 1% diario y en la segunda de 1,2%, estábamos en torno de un 45% mensual"."Cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior, en virtud de los rezagos que tiene la política monetaria", planteó, para aclarar queEn ese sentido, sostuvo que el denominado "plan platita" encarado por el exministro de Economía, Sergio Massa, representó "una emisión brutal de pesos que ha derivado, no sólo en diciembre sino en los próximos meses, en una inflación de consecuencias impredecibles".Asimismo,, entre los que citó el de los planes de medicina prepaga "con un atraso tarifario evidente", además de "un montón de precios, como puede ser el combustible o los colegios".Horas antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de a conocer el Índice de Precios al Consumidor de diciembre y de todo 2023 , Adorni estimó que la inflación anual "probablemente esté en torno del 200%".El presidente, en una misiva donde destacó que la acción de la Iglesia Católica "en el campo social es invalorable"."Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a la Argentina. A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados, teniendo presente el deseo generalizado de nuestras ciudades, provincias y pueblos de contar con Su presencia y transmitirle su filial afecto", expresó el jefe de Estado en el texto de la invitación.La carta fue difundida por medio de la cuenta que la Oficina del Presidente Javier Milei tiene en la redes sociales.En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el vocero presidencial,, había anunciado que el mandatario "estaba enviando", en el momento preciso de su contacto con los periodistas, la invitación al pontífice, que desde el 13 de marzo de 2013, cuando fue ungido papa por la Iglesia católica, no volvió a la Argentina.