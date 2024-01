Sudáfrica acusó a Israel de "genocidio" ante la Corte Internacional de Justicia

Corte de La Haya

LIVE: International Court of Justice (ICJ) holds public hearings in the case South Africa v. Israel - Oral argument of South Africa https://t.co/duIpJU9Ivk — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) January 11, 2024

La postura de Israel

Today we were witness to one of the greatest shows of hypocrisy in history, compounded by a series of false and baseless claims.



South Africa, which is functioning as the legal arm of the Hamas terrorist organization, utterly distorted the reality in Gaza following the October 7… pic.twitter.com/82EfD9WeuF — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) January 11, 2024

La acusación de Sudáfrica

PRESS RELEASE: the schedule for the public hearings in the case #SouthAfrica v. #Israel, which will open tomorrow before the #ICJ, has been revised https://t.co/sL7vgZmj4T pic.twitter.com/Br7c6V9JJG — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 10, 2024

Sudáfrica acusó este jueves a Israel de "genocidio" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, en una audiencia en la que evaluó que ni siquiera la masacre perpetrada por el movimiento islamista Hamas en Israel el 7 de octubre justificaba el alcance de la campaña israelí en la Franja de Gaza."La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre cruzó esta línea y da lugar a violaciones de la convención (...) es por eso que Sudáfrica presenta este caso", agregó, según la agencia de noticias AFP.Asimismo, subrayó que "la violencia y la destrucción en Palestina no comenzaron el 7 de octubre" sino que"En la Franja de Gaza desde 2004 Israel ejerce control sobre los cruces terrestres y la infraestructura civil. La entrada y salida de Gaza está estrictamente prohibida, siendo Israel el único punto de entrada", afirmó.Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han puesto a la población, agregó la abogada de Sudáfrica ante la CIJ Adila Hassim, quien alertó que "los expertos prevén que podría morir más gente en Gaza por hambre y enfermedad" que debido a las acciones militares.La guerra entre Israel y Hamas estalló tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino en suelo israelí, en el que 1.200 personas murieron y unas 240 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina., una gran mayoría de ellos mujeres y niños, y una grave crisis humanitaria, con escasez de suministros esenciales y alrededor de 1,9 millones de personas (de un total de 2,2 millones que viven en el enclave) obligadas a abandonar sus hogares.Pretoria recurrió a la CIJ para urgir a Israel a "suspender inmediatamente las operaciones militares" en la Franja de Gaza.El Estado de Israel, que este viernes tendrá su oportunidad para defenderse, afirmó por boca de su presidente que las acusaciones de Sudáfrica son algoAdemás, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Haiat, criticó la demanda, afirmando que carece de base fáctica y jurídica, y aseguró queSudáfrica argumenta que Israel incumple sus obligaciones en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 creado precisamente tras el Holocausto, en el que los nazis y sus colaboradores exterminaron a 6 millones de judíos europeos.Sudáfrica reconoce en su acusación el "peso particular de la responsabilidad" de acusar a Israel de genocidio y condena "inequívocamente" los ataques de Hamas que desencadenaron la guerra en Gaza.Pero al mismo tiempo, afirma que los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel tienen "la intención específica (...) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos".Varios países, entre ellos Turquía, Malasia, Venezuela, Colombia, Brasil e Irán apoyaron la demanda de Sudáfrica, mientras que Estados Unidos dijo no ver señales de genocidio en la Franja de Gaza.Ayer, el presidente brasileño,Por su parte, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro expresó en un comunicado que "saluda la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel (...) por la violación de disposiciones de la Convención de 1948 contra el Genocidio".Desde Israel, el presidente Isaac Herzog arremetió contra estas acusaciones y afirmó que "no hay nada más atroz y absurdo que esta afirmación. Estaremos en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de legítima defensa (...) acorde al derecho internacional humanitario".Según el mandatario, el ejército israelí estáComo se trata de un procedimiento de urgencia, la CIJ podría pronunciarse en cuestión de semanas y, aunque sus fallos son definitivos y no pueden ser apelados, los países no siempre siguen sus veredictos, como en el caso de Rusia, a quien la CIJ ordenó poner fin a su invasión a Ucrania.El pasado 29 de diciembre, la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, comunicó queEl gobierno sudafricano consideró en su demanda que las acciones e inacciones de Israel configuraban un "genocidio, ya que se cometen con la intención específica (...) de eliminar a los palestinos de la Franja de Gaza".