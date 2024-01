Espert aseguró que "habrá cambios" que no alterarán "el espíritu" de la ley "Bases"

El diputado nacional del monobloque de Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert. Foto: Prensa

El diputado nacional del monobloque de Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto,y estimó que la iniciativa no sufrirá "cambios que alteren su espíritu", sobre todo en materia de las reformas económicas y laborales que pretende concretar el gobierno del presidente Javier Milei."Me sentiría contento por la seriedad del proyecto, peco de conservador. Estamos a 11 de enero y estaría contento si lográramos tener la media sanción antes de fin de mes., indicó Espert a radio Rivadavia.Asimismo, el diputado agregó que "están haciendo lo imposible para que salga en breve" y sostuvo que los cambios que se puedan introducir "no alteraran el espíritu" de las reformas., opinó Espert sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.Espert se pronunció en favor de "terminar con la centralización de la negociación colectiva" porque "el mundo Pyme no puede nunca respetar las reglas de juego de una multinacional con un sindicato gigantesco"., el presidente de la Comisión de Presupuesto contó que, actualmente, los legisladores están en proceso de "informarse" sobre los alcances del proyecto."Por eso digo que preguntemos en lugar de dar debates sobre el sexo de los ángeles. No corresponde que, cuando hablamos el cambio del régimen previsional, nos pongamos a discutir las pavadas", enfatizó Espert, quien protagonizó varios encontronazos por cortarle el micrófono y el uso de la palabra a varios diputados de la oposición que se extendían en sus exposiciones.En ese sentido, aseguró que lo tiene "sin cuidado" que "lo vengan a patotear" porque "no le causa tensión" que le llamen "dictador" por interrumpir a los legisladores mientras hacen uso de la palabra en los debates."Les corté el micrófono a algunos por maleducados. Muchos preguntan cualquier estupidez y se exceden con el tiempo. Los que me llaman dictador son unos psicópatas. Los diputados son el espejo de la gente y tiene que comportarse. La prioridad la tienen los funcionarios que vinieron a responder preguntas", fundamentó.(FMI) alcanzado por el ministro de Economía Luis Caputo por un desembolso de 4.700 millones de dólares, constituye "un paso en la dirección correcta".