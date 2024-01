Siaba Serrate: "Argentina debe demostrar en la cancha que puede cumplir las metas del FMI"

El ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar oficialmente el acuerdo alcanzado con el FMI. Foto: Cris Sille

El economista de la Universidad del CEMA y jefe de estrategia de la consultora financiera PPI, Pedro Siaba Serrate, señaló este jueves que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un “guiño” del organismo de que Argentina “va en un camino correcto”, y que ahora la administración nacional “deberá demostrar en la cancha” de que podrá cumplir con las metas.



“Me parece que es un guiño de que la Argentina va en un camino correcto, pero para tener mejores condiciones o tener algún tipo de acuerdo un poco más laxo, habrá que demostrarlo en la cancha. Argentina tiene que demostrar que puede cumplir estas metas y quizás el día de mañana tendrá mejores condiciones”, señaló el analista esta mañana en diálogo con CNN Radio.



El acuerdo sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF) le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones.



El entendimiento (staff level agreement) deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del organismo, y el desembolso será destinado "para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril", según detalló anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.



Las nuevas metas prevén para este año acumular reservas por US$ 10.000 millones, y reducir el déficit fiscal al 0,9% del PBI.



Para Siaba Serrate, la llegada a un acuerdo era algo “esperable”. “El FMI es un gran acreedor de la Argentina en términos de magnitud e influencia por lo que siempre conviene que esas relaciones se mantengan bien”, evaluó.



Opinó que el plan fiscal del presidente Javier Milei es “realmente ambicioso”, y que el Fondo “da cuenta de ello” en las nuevas metas.



“No hay fondos frescos. Yo creo que el Fondo, o por lo menos los principales socios que integran el FMI, están un poco reacios a abrir nuevas líneas a la Argentina por el momento”, añadió.



En tanto, consideró que el acuerdo traerá tranquilidad a la cotización del dólar.



“La llegada de este acuerdo era esperable pero siempre conviene despejar un poquito los riesgos de corto plazo. Puede ser que tengamos ahora nuevamente algo de calma en los dólares financieros”, sostuvo el economista del CEMA.



La atención del mercado –agregó Siaba Serrate- estará ahora puesta en el “plano de la gobernabilidad” y de las reformas planteadas en la llamada “ley ómnibus” enviada al Congreso.



Por último, respecto de la inflación de diciembre, que el Indec dará a conocer este jueves, manifestó que “lo que se está empezando a notar es que quizás esté más en torno al 25% que del 30%” y que “incluso puede estar un poco por debajo de ese umbral”, lo cual “sería una muy buena noticia”.



“Me parece que lo que es una buena noticia es que la devaluación no se trasmitió a los precios de una manera tan brusca”, indicó, y adelantó que en los datos de alta frecuencia de la primera semana de enero son “relativamente optimistas”.



En esa línea, Siaba Serrate concluyó que el “riesgo de espiralización que tanto preocupaba ahora es más bajo”.