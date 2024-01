Massot pidió que el debate sobre la "ley ómnibus" contemple a jubilados y asalariados

Massot remarcó que su bloque está comprometido en que “el Gobierno logre el equilibrio fiscal”, pero opinó que “el camino tomado" por el Gobierno fue "el más fácil" porque se ajustó a jubilados y a asalariados formales”.

“El Gobierno tiene el derecho a considerar que la fórmula actual para actualizar jubilaciones no es la mejor, pero le vamos a exigir que elija una nueva coeficiente de ajuste” Nicolás Massot

El diputado nacional(Hacemos Coalición Federal) pidió que la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de, enviada por elalincluya un debate sobre “cómo se van a indexar jubilaciones y salarios”.Massot, en diálogo con FM Urbana Play, sostuvo que “no se los ha escuchado con claridad cómo se van a indexar las jubilaciones y el gasto social” para compensar las pérdidas en el poder adquisitivo que se generen como consecuencia de la inflación.Sobre las pensiones, Massot argumentó que “el Gobierno tiene el derecho a considerar que la fórmula actual para actualizar jubilaciones no es la mejor, pero le vamos a exigir que elija una nueva coeficiente de ajuste”., el diputado que integra el nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, compuesto por 23 legisladores, consideró queEn relación a la posibilidad de que se vuelva a establecerse elpara quienes ganen más de un millón de pesos brutos, Massot observó queSobre este tributo, cuyo mínimo no imponible fue elevado el año pasado, el legislador agregó que “no solamente hay que hablar sobre cuál tiene que ser el mínimo no imponible, sino que, donde la alícuota que se aplica sea acorde”.El diputado estimó además que los cambios en Ganancias se hicieron “en el oportunismo de la campaña” electoral del año pasado por iniciativa del exministro de Economía,, quien era además el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).Massot, pero opinó queEn este sentido,, al fundamentar que “si todos los sectores pagaran la misma alícuota de IVA y bienes personales, Argentina tendría superávit fiscal”.En relación a la, Massot adelantó qusu bloque “no votará que los funcionarios que estuvieron en sus cargos hasta hace 20 días puedan” ser comprendidos por esta medida, y calificó como "necesario que exista un premio” para los contribuyentes que cumplieron con sus impuestos en tiempo y forma.