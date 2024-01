Castillo, sobre el paro de la CGT: "Espero que el 24 seamos muchos en las calles"

Foto: Eliana Obregón.

Javier Milei

Foto: Florencia Downes.

"Se propone privatizar YPF de vuelta, un error manifiesto porque nos vamos a quedar sin abastecimiento de energía. Son decisiones que influyen en décadas" Christian Castillo

El diputado nacionalen el) espera que en el paro del 24 de enero convocado por lasean "muchos diciéndoles no" en las calles a las medidas que impulsa el gobierno del presidentey criticó el desarrollo del debate sobre el proyecto de ley de, presentado por elen el Congreso y que actualmente se realiza en un plenario de comisiones de la Cámara baja, al considerar que se trata de una iniciativa que requería "más estudio" por parte de los legisladores.En declaraciones formuladas a radio Provincia, el legislador criticó en ese sentido al presidente de la Comisión de Presupuesto,, porque "trata de coartarnos la palabra todo el tiempo"."No es sólo con nosotros sino que tiene un problema con otros diputados a los que les hace lo mismo. Se cree que es quién define qué hay que decir, cuándo decirlo y eso genera malestar para poder llevar bien el debate o la discusión, en el que todos tenemos mucho que preguntar y que decir a los funcionarios", razonó.En ese marco, planteó la necesidad de que funcionarios como el jefe de Gabinete)Nicolás Posse y el ministro de EconomíaLuis Caputo, o incluso el asesor presidencial Federico Sturzenegger, que es quien redactó la ley, también deberían asistir al Congreso".reflexionó Castillo.Y en esa línea, graficó: "Se propone privatizar YPF de vuelta, un error manifiesto porque nos vamos a quedar sin abastecimiento de energía. Son decisiones que influyen en décadas"."De acuerdo a los constitucionalistas, el tema de las facultades delegadas no va porque es la suma del poder público. Todos los días avasallan a los trabajadores, entregan los bienes naturales, saquean el país, benefician a grupos económicos. ¿Le vamos a dar facultades para que avancen en ese sentido?", continuó y calificó como "un cambalache el modo en que plantean las discusiones" sobre esta iniciativa en el plenario de comisiones."En las comisiones se hace la discusión previa de cada ley. Creemos que esta Ley Ómnibus debería tratarse en, al menos, 32 comisiones. Si tratas temas de energía, debe ir a la Comisión de Energía. Se cita a especialistas, la los sectores implicados, a los representantes y a la población. Lo estamos pidiendo. Esto sólo se trata en tres comisiones, que elaboran dictamen", manifestó el diputado.Luego, refrendó: "Hay que ver cuál es el dictamen de mayoría.; la de un; y la de dos. El dictamen de rechazo de UxP sería el mayoritario"."A la Cámara llega para votar el dictamen mayoritario. El oficialismo puede hacer un acuerdo con ese sector intermedio de los que votan algunos artículos y otros no. Eso está por verse porque ayer ese sector impugnó puntos centrales de ese proyecto de ley", sostuvo., indicó y remarcó queConsideró más razonable que la ley se tratase en sesiones ordinarias para que se pueda "discutir seriamente y no así, de prepo".Finalmente, expuso que "es angustiante la situación para muchas familias: caída del salario 13% en un mes, aumentos de precios, ajustes en tarifas, en prepagas y en cuotas de las escuelas cuando los únicos precios que no sinceran es el de los salarios, que están congelados"."No tiene racionalidad. Modificar esto depende de la movilización popular. El 24 espero que seamos muchos diciéndoles no a este combo del terror que nos propone Javier Milei", concluyó.