Exdirectores del INT se manifestaron en contra del cierre del organismo

El organismo oficial que apoya el teatro nacional en la mira de la Ley Omnibus.

Los ex Directores Ejecutivos del Instituto Nacional (INT) del Teatroexpresaron hoy públicamente su, que lleva consigo el cierre del organismo.Los cinco directores que tuvo el INT nombrados por distintos gobiernos, Uano durante la presidencia de Alberto Fernández, Allasino en el gobierno de Mauricio Macri, Rubens Correa en el gobierno de Fernando de la Rúa, por ejemplo, señalaron que "a pesar de haber mantenido posiciones divergentes y diferencias de criterios en nuestras gestiones, respaldamos de manera unánime y categórica el pedido de las comunidades teatrales y culturales de nuestro país, las cuales solicitan la continuidad de las políticas públicas emanadas por el Instituto Nacional del Teatro (INT)".En una carta pública emitida este miércoles los ex funcionarios remarcan que el INTCorrea, Brambilla, Parodi, Allasino y Uano destacaron queY señalaron que, destacan los firmantes que piden "a nuestros legisladores que no lo permitan".