Delegaciones regionales respaldaron el paro y la marcha de la CGT

Foto: Camila Godoy

Desde la casa de todxs lxs trabajadorxs, la CGT, iniciamos el Plenario de Regionales con compañerxs de las delegaciones de todo el país. Siempre unidxs para tomar las decisiones necesarias para seguir defendiendo a todxs lxs trabajadorxs de nuestra Argentina. pic.twitter.com/crS31km6hv — Héctor Daer (@hectordaer) January 10, 2024

El plenario de más de 70 delegaciones regionales de la CGT de todo el país, que sesionó este miércoles durante varias horas ante el consejo directivo de la central obrera, respaldó de forma contundente y unánime "la estrategia y acción de la conducción nacional", rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus del Gobierno y respaldó el paro y la movilización del 24 de enero.La central obrera que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano informó queLos sindicalistas del interior explicaron ""Existe marcada preocupación por la realidad y un rotundo rechazo a aspectos de la llamada ley ómnibus porque atentan contra la soberanía nacional, los derechos laborales, de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales", remarcaron, y repudiaron "la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del Gobierno".y confirmó que las regionales mantendrán reuniones con los legisladores de cada provincia para que "acompañen con el voto el discurso comprometido en cada lugar de procedencia"., afirmó.El plenario se reunió desde las 12.30 y analizó la realidad de cada provincia y los aspectos organizativos de la huelga y movilización del 24, que en su momento dispuso el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, máximo órgano ejecutor de la central.Al término del encuentro, el cotitular de la centraly aseguró que "el artículo 4 del DNU enviado al Parlamento destruye derechos individuales y colectivos y la capacidad de acción sindical, por lo que todas las acciones gremiales, judiciales y políticas de la CGT tienen el único objetivo de frenarlo", puntualizó el dirigente del gremio de Sanidad.También en su cuenta de X sostuvo que "la Patria no se vende", y subrayó que "con la palabra libertad quieren hacer desaparecer el Estado y el patrimonio de los argentinos para que solo un sector de la sociedad viva en un país primarizado".en tanto en declaraciones a Radio 10 esta mañana su par y adjunto de Camioneros Pablo Moyano llamó a "movilizarse en cada provincia" el 24 para exigir a diputados y senadores que rechacen el DNU, que procura "desregular la economía", y también el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".dijo.En declaraciones a Télam, el secretario nacional adjunto de la CGT y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),"No hubo hasta ahora ningún indicio de que el Gobierno procure una mesa de diálogo antes del 24 de enero y, en lo personal, no creo que ello vaya a ocurrir", dijo Rodríguez.También había señalado que las delegaciones regionales "no son una institución que decide, ya que los órganos estatutarios de la CGT son el CCC y el consejo directivo, pero son convocadas con un sentido de reconocimiento para compartir la movida, y hoy se las instruyó para que presionen en los Congresos de cada provincia", explicó."El objetivo último es que el Parlamento ayude al sector del trabajo", concluyó.