Un argentino en una expedición que recrea el mítico viaje de Charles Darwin

Nicolás en el barco que realiza la travesía. /(Foto: Gentileza Nicolás Marín).

El explorador en la isla Trinidad, en el archipiélago de Malvinas. (Foto: Gentileza Nicolás Marín).

El viaje se realiza en el bergantín HMS Beagle. (Foto: Gentileza Nicolás Marín).

Una postal de nuestras islas. (Foto: Gentileza Nicolás Marín).

El registro de los pingüinos, uno de los objetivos del activista. (Foto: Gentileza Nicolás Marín).

(Foto: Gentileza Nicolás Marín).

Los premios de 2023 En noviembre de 2023 Nicolás Marín ganó la 16° edición del Environmental Photographer Of The Year (EPOTY), un concurso gratuito para todas las edades y uno de los premios de fotografía más importantes del mundo. Según la página web del evento, "el premio celebra la capacidad de la humanidad para sobrevivir e innovar y muestra imágenes que invitan a la reflexión, que llaman la atención sobre nuestro impacto y nos inspiran a vivir de forma sostenible".



También el año pasado fue reconocido como uno de los 100 jóvenes líderes del mundo, en la Our Ocean Conference 2023, una actividad organizada por la UNESCO, que documenta el cambio climático en el Polo Norte, Noruega, Islandia, Islas Galápagos, Aruba, Panamá, Londres, Fernando de Noronha y Baja California Sur.

"Corales de noche", la foto premiada de Nicolás.

En 1831 un Charles Darwin de 22 años se embarcó, pese a la oposición de su padre, en el bergantín HMS Beagle como recolector de materiales en una expedición que tenía por objetivo cartografiar América del Sur.Durante la recorrida -que iba a durar dos años y terminó llevando cinco-, el naturalista tomó notas y dibujó, y se maravilló con los animales y plantas que vio tanto en el océano como en las costas, al punto tal que, a su regreso formuló su teoría sobre el origen de las especies y la evolución.Casi dos siglos más tarde, un argentino de 24 años integra una expedición que rinde homenaje a Darwin y está recorriendo los mismos puertos que el inglés. Se trata de, quien se subió al barco con sus cámaras de fotos para documentar la trayectoria y un título para nada despreciable: fue elegido elLa nave desde la que Marín comparte sus experiencias y sus imágenesno es un yate ultramoderno sino Oosterschelde, una goleta neerlandesa que tiene más de 100 años y , buscando que la travesía se parezca lo más posible al viaje de Darwin.y está a cargo del documentalista de la BBC Stewart McPherson.entre los cuales está el joven argentino, que además de fotógrafo es activista ambiental y explorador de National Geographic.“Hace un tiempo me llegó la propuesta de National Geographic que estaba detrás de líderes conservacionistas para un programa que estaba dando la vuelta al mundo siguiendo los pasos de Charles Darwin, a fin de documentar las nuevas especies”, cuenta Nicolás desde las Islas Malvinas. Allí llego después de cinco meses de una travesía que comenzó en“Yo me encargo de la documentación fotográfica y audiovisual”, precisa el activista, quien no salió desde Inglaterra, sino que, en el norte de Brasil, donde conoció, participó y contó en sus redes los proyectos de conservación de tortugas, corales y tiburones.En el Atlántico Sur, pone su mirada sobre las aves y las colonias de pingüinos de varias clases. En las islas argentinas que fueron escenario de una guerra con el Reino Unido, Marín se permite sumar a su preocupación por la ecología el recuerdo de lo que sucedió en 1982: “Navegué desde el continente a las islas y eso, como argentino, pesa doble. Así lo hicieron en ese momento los soldados, algunos más jóvenes que yo. Es muy fuerte”, y describe que en esa travesía la nave se cruzó con: “es como una montaña rusa porque la panza se te remueve toda, mientras el barco sube y baja”.Sin embargo,: “Llegás a un lugar mágico. A islas o playas a las que llegan menos de 20 personas por año. En ellas documento”.Luego expresa su respeto por “los exploradores de antes como Darwin y los actuales, como Jane Goodall y Sylvia Earle”, y cuenta que con las herramientas actuales, el activismo “puede llegar a más rincones del mundo y le da acceso a la información a gente que antes no la tenía”.“Antes Darwin escribía una bitácora y quizás después una publicación científica,, posteos e historias que documentan lo que vivo cada día. Es mucho más fluido y mucho más rápido, y se me hace muy interesante usar las herramientas de hoy en día para poder tener un impacto positivo en el planeta y en la vida de las personas”, sintetiza Nicolás, e invita a viajar por sus redes sociales, donde ya lo siguen más de 200 mil aventureros virtuales.