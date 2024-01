Tandil entra “en ritmo” de temporada turística de verano con “gran diversidad de propuestas”

Tandil ofrece paseo público gratuito.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, Nicolás Funaro, dijo en Télam Radio que la ciudad serrana bonaerense ha comenzado a entrar “en ritmo” de temporada turística de verano, con perspectivas de alcanzar el “color” que la caracteriza en esta época del año.“Normalmente en lo que es temporada de verano la ciudad empieza a tomar ritmo pasado Reyes, pasada la primera semana del año. Ha tenido ciertos niveles de ocupación iniciales, quizás un poquito más bajos que el año pasado, pero vemos cómo va cambiando y va tomando ritmo”, expresó Funaro.El empresario afirmó que “a la coyuntura económica no escapa nadie”, pero remarcó que “Tandil en ese sentido tiene algunas ventajas competitivas que lo hacen una buena elección al momento de tomar la decisión de un viaje para una familia”.“Tandil se ha constituido como uncon la ventaja de estar a una distancia muy razonable,del principal centro emisor que para nosotros es el, con lo cual a la gente que quiere hacerse una escapada un fin de semana de tres o cuatro días le queda muy a mano”, describió.Señaló que si bien Tandil tiene “”, no dejan de sorprenderse “porque siempre estamos encontrando gente que viene por primera vez a nosotros, cuando hablamos entre los prestadores.”“Y después tiene también las ventajas de que Tandil, todo lo que es, con lo cual una familia puede darse el gusto de pasar un día con un bolsillo un poco más flaco, como los que están hoy en día eso nos pone en valor”, agregó.Funaro ponderó que “Tandil es un destino en cuanto a lo que es, porque hay para todos los gustos y todos con calidad”.“Podés acceder a un, con cancha de golf, con todos los servicios y con la mejor calidad y la mejor atención”, expuso.Respecto de la, subrayó que la ciudad “tiene una muy buena oferta porque cuenta con un abanico grande y después, con, todos los prestadores se han acomodado muy bien a la situación”.“Nadie creo que haya trasladado a precios lo que se ha sufrido en términos inflacionarios, porque en realidad todos lo que necesitamos es trabajar y trabajar con buena ocupación y nos gusta. A nosotros nos gusta que la ciudad se vea con buen nivel de visitantes”, indicó.Agregó que “en cuanto a precios,por ejemplo con los precios que vemosTandil está mucho, mucho más abajo”.“Tenemos ahora hasta vino en la ciudad,y con lo cual no hay ninguna excusa para no venirse un par de días”, acotó .