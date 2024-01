El Indec informará este jueves la inflación de diciembre y el acumulado de 2023

Los principales aumentos en CABA se verificaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (30,4%)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este jueves la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre pasado que, según estimaciones privadas, se habría ubicado en un rango de entre 25% y 30%.De confirmarse este porcentaje, el acumulado del año se ubicaría por encima del 200%, una cifra de tres dígitos que el país no alcanzaba desde la hiperinflación de 1990.El lunes pasado, la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires publicó que en diciembre el índice de precios al consumidor registró una suba de 21,1% en el distrito porteño, con lo que el acumulado de 2023 fue de 198,4%, un porcentaje menor al 25% / 30% estimado por las consultoras privadas.En diciembre, por rubros, los principales aumentos en CABA se verificaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (30,4%), Transporte” (30,4%), Restaurantes y hoteles (19,8%), y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (11,6%).La inflación porteña, si bien alta, sorprendió a los analistas que esperaban un porcentaje cercano al 30%.Este último porcentaje podría ser considerado incluso como "un numerazo" por el Gobierno nacional, en base a declaraciones formuladas el domingo pasado por el presidente Javier Milei.Si la inflación nacional de diciembre es del 30% sería "un numerazo, un logro fenomenal y hay que sacarlo a pasear en andas a (el ministro de Economía, Luis) Caputo ", dijo el jefe del Estado en declaraciones radiales.En lo que respecta a los distintos relevamientos privados dados a conocer antes de la difusión de los números del Indec, la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) registró una inflación de 24,3% en diciembre, casi el doble a la registrada en noviembre pasado.“De este modo, 2023 terminó con una inflación del 207,7%, la más alta desde la hiperinflación de 1990, y en el top 10 de las más altas de la historia argentina”, señaló la UMET en un comunicado.“La inflación de diciembre estuvo motorizada por el drástico salto en el tipo de cambio ocurrido el 12 de diciembre, por medio del cual el tipo de cambio mayorista pasó de $365 a $800, apenas iniciado el gobierno electo. En simultáneo, la desregulación de ciertos precios que habían estado contenidos (como naftas, prepagas o telecomunicaciones) añadieron todavía mayor presión a los precios”, agregó el informe.Por encima de estos números, la consultora Eco Go estimó la inflación del mes pasado en 29,4%, con un salto interanual de 222,8%.La clave de la suba de diciembre estuvo en el aumento del 35,5% en los alimentos de 35,3%, si bien en la última semana del mes se observó un retroceso, por la baja del precio la carne.En tanto, el Relevamiento de la consultora LCG estimó la inflación promedio de diciembre en 28%, lo que representa un acumulado del 218% para todo 2023.Otra medición consistente con estos datos es el IPC de la Fundación Libertad y Progreso, que mostró una suba del 29% para el mes y del 219% para el año, la más alta desde 1990.El informe de LyP dio cuenta que la suba de la inflación de diciembre estuvo explicada por “la liberación de precios que venían artificialmente atrasados. Algo que había servido para mostrar un IPC más bajo en meses anteriores, pero que era insostenible”.”Ahora vemos que los precios regulados están recuperando el terreno perdido y subiendo más que el resto", agregó la Fundación Libertad y Progreso.