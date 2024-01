Los gobernadores patagónicos se reúnen para acordar una agenda en común

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezará la reunión con sus pares. Foto: Prensa

La reunión tendrá lugar desde las 11 horas en El Messidor. Foto: Prensa

Los gobernadores de La Pampa, Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se reunirán el próximo jueves en la ciudad neuquina de Villa la Angostura para consolidardesde una perspectiva patagónica.El encuentro convocado por el neuquino Rolando Figueroa se dará pocos días después de que los gobernadores de la región rechazaran en conjunto modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado al Congreso por el Gobierno nacional., la coqueta residencia oficial de verano del gobierno de Neuquén, y contará con la asistencia de todos los mandatarios provinciales: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), y Sergio Ziliotto (La Pampa), además del anfitrión.Tras el encuentro está prevista una conferencia de prensa, a las 12.30.En la convocatoria, Figueroa señaló que el objetivo del encuentro sería “consolidar la agenda regional y avanzar en estrategias frente al escenario que se abrió a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno nacional”."Para avanzar en la construcción de una agenda de trabajo en beneficio de nuestra región, es indispensable un análisis pormenorizado de la situación actual y del impacto de las medidas" nacionales, señaló en un comunicado.Desde los entornos de algunos de los gobernadores que se darán citaEn este sentido, señalaron que se tratarán temas generales y no particularidades de cada provincia, dado que en ese espacio podrían surgir diferencias entre los distritos.Entre las cuestiones que adelantó Figueroa destacabanTambién consideró que ayudaría mucho que "se deje al Impuesto a las Ganancias tal como está y que se les coparticipe a las provincias el impuesto al cheque", porque "son muchos recursos que se van de las provincias y no vuelven en la misma medida a través de la coparticipación".En tanto, el gobierno rionegrino sostuvo en un comunicado que”, y destacó que “la cumbre se vislumbra como un espacio clave para la construcción de una agenda de trabajo en beneficio de la región”.Los gobernadores llegan al encuentro luego de haber mostrado una posición común en el rechazo a modificaciones a la actividad pesquera previstas en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, a la que se refiere también como “Ley ómnibus”.En un comunicado conjunto de principios de enero, advirtieron queabriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros".En particular, mostraron preocupación sobre tres ejes: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.