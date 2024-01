Cafiero: "El Congreso no puede aceptar delegar facultades legislativas" al Poder Ejecutivo

Foto: Alejandro Santa Cruz

Estructura societaria de los clubes de fútbol

"¿En qué le va a mejorar la vida a los argentinos que un club de fútbol lo compre un grupo árabe?". Santiago Cafiero

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Santiago Cafiero sostuvo que el Congresoal Poder Ejecutivo y quedel proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que atienda "las urgencias que tiene" el país, al referirse al debate de la iniciativa que se desarrolla en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados."Este Congreso no puede aceptar delegarle (al Poder Ejecutivo) facultades legislativas. Ahí hay un primer punto que no es únicamente Unión por la patria, sino que también hay muchos bloques que plantean lo mismo", señaló Cafiero en declaraciones a CNN Radio.Sobre la postura de UxP en relación al proyecto enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, el diputado remarcó que "ninguna de las urgencias que hoy tiene la Argentina, que son básicamente como cómo crear más trabajo o cómo se mejoran los salarios, están en los artículos del proyecto"., remarcó el diputado.Durante su intervención, Francos aseguró que la reforma al sistema político contemplado en la ley ómnibus busca "simplificar el calendario electoral para no someter a tantas elecciones permanentes" a la ciudadanía, y consideró que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) "sirvieron en algún momento", pero con el tiempo se convirtieron "en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos"."La reforma política es importante discutirla, pero no es necesaria hacerla en el contexto de una Ley Ómnibus. No es un tecnicismo, es un acto de responsabilidad", opinó al respecto Cafiero.El excanciller también apuntó contra el artículo del proyecto que modifica la estructura societaria de los clubes de fútbol, cuestionar: "¿Cuál es la urgencia de eso? ¿Por qué no esperar a marzo que haya un proyecto específico y que se dé el tratamiento indicado?"."¿En qué le va a mejorar la vida a los argentinos que un club de fútbol lo compre un grupo árabe?", observó.Consultado sobre la ola de violencia perpetrada por organizaciones criminales en Ecuador, Cafiero ponderó necesario conformar "institutos regionales porque el delito de narcotráfico es un tema regional".En este sentido, Cafiero criticó los dichos de la canciller Diana Mondino al hablar de "agrupaciones socialistas narcoterroristas", en tanto -consideró- que "en vez de hacer calificaciones ideológicas o de hacer política con esto, trabajaría inmediatamente en una convocatoria a una comisión específica para tratar los delitos transnacionales de la región".En lo que respecta a las relaciones internacionales del país, el excanciller opinó queY concluyó: "¿Qué ganamos saliendo de los BRICS? Porque estando en ese bloque puedo decir que sí ganábamos", puntualizó Cafiero.