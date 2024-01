Israel liberó a un periodista palestino que afirma haber sido torturado

Kahlout fue obligado a permanecer arrodillado la mayor parte de los días en los que estuvo detenido.

Desde que empezó la guerra, desencadenada por un ataque de comandos islamistas de Hamas en Israel, 38 periodistas palestinos han sido detenidos y 31 siguen arrestados / Foto: AFP.

"En el momento en que me detuvieron, los soldados israelíes me rodearon y escuché la palabra 'periodista' más de una vez, antes de que me amordazaran para que no pudiera hablar. Se estaban burlando de los periodistas y de su trabajo" Diaa al-Kahlout

Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, se reunó con el presidente de la Autoridad Palestina; Mahmud Abbas, para intentar que el conflcto no escale a nivel regional / Foto: AFP.

El Ejército de Israel admitió que pasó "involuntariamente" por encima de un cuerpo El Ejército israelí reconoció que uno de sus vehículos pasó "involuntariamente por encima del cuerpo de un terrorista" durante enfrentamientos con combatientes palestinos en una operación en el norte de Cisjordania ocupada.



Un video del incidente, difundido en las redes sociales, suscitó la condena de la Autoridad Palestina, que denunció un "crimen brutal".



Las Brigadas de Al Aqsa, la rama militar del partido Al Fatah del presidente palestino, Mahmud Abbas, con sede en Cisjordania, confirmaron la muerte el lunes de tres de sus combatientes en esta operación.



Las imágenes muestran un vehículo militar que se detiene ante un cuerpo aparentemente sin vida y luego le pasa lentamente por encima.



Este vehículo, "desplegado" en el sector de Tulkarem, en el norte, "para evacuar a las fuerzas que estaban atrapadas en un cruce violento de fuego pasó involuntariamente por encima del cuerpo de un terrorista", según un comunicado del Ejército israelí enviado a la agencia de noticias AFP.



El texto subraya además que el video "no muestra el incidente en su totalidad".



Las fuerzas israelíes suelen realizar incursiones en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.







Las(FDI) liberaron al periodista palestino, quien afirmó haber sido torturado durante el mes que estuvo retenido, informó el medio qataríKahlout, jefe de la oficina del medio en la Franja de Gaza, fue liberado tras haber sido arrestado y detenido sin cargos el 7 de diciembre junto a decenas de palestinos de la ciudad de, en el norte del enclave.Durante los más de 30 días que duró su detención,, o su estado de salud.Tras su liberación, el periodista dijo que, informó The New Arab, con sede en Londres."En el momento en que me detuvieron, los soldados israelíes me rodearon y escuché la palabra 'periodista' más de una vez, antes de que me amordazaran con cinta adhesiva para que no pudiera hablar. Se estaban burlando de los periodistas y de su trabajo", afirmó.Agregó que fue sometido a palizas y torturas varias veces, particularmente a manos de agentes del Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel. Esto incluía la técnica "Shabah", un método de tortura en el que los prisioneros son colgados de las manos durante horas o incluso días.Además, dijo que, lo que le causaba fuertes dolores, y agregó queImágenes de Kahlout y los otros detenidos en la Franja de Gaza durante su cautiverio fueron difundidas ampliamente por canales de televisión israelíes, en unas tomas en ropa interior, con los ojos tapados y custodiados por soldados israelíes.y presentó a los detenidos como combatientes de Hamas, algo que el movimiento islamista palestino negó.Según(RSF), después de ser arrestado,, consignó la agencia de noticias AFP.Inmediatamente después de su liberación, fue trasladado a un campamento de la ONU en el lado palestino del cruce Kerem Shalom, donde permaneció poco tiempo antes de ser trasladado al hospital para un control médico.Según RSF, desde que empezó la guerra, desencadenada por un ataque de comandos islamistas de Hamas en Israel, 38 periodistas palestinos han sido detenidos y 31 siguen arrestados."RSF insta a la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos y a la protección urgente de todos los periodistas palestinos", reclamó Jonathan Dagher, responsable de RSF para Medio Oriente, en un informe publicado ayer.Según la oficina de Al-Araby al-Jadeed en Gaza, desde el inicio de la última ofensiva, las fuerzas israelíes han matado a 111 periodistas en Gaza, los más recientes Mustafa Thuraya, Ali Salem Abu Ajwa y Abdullah Iyad Baris, y a Hamza Dahdouh, según la oficina de medios de Gaza.La guerra en Gaza se inició luego de que milicianos de Hamas y otros grupos armados como la Yihad Islámica atacaran territorio israelí el 7 de octubre, donde mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellos una veintena de argentinos.La respuesta israelí ha dejado hasta el momento más de 23.000 muertos, además de una situación humanitaria agravada por la falta de insumos básicos en el enclave.